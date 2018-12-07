蔡總統迴廊談話 他提警訊：不要小看小英能耐！

2018年12月07日 20:30 中時電子報 黃麗蓉

民進黨「九合一」大選、公投慘敗，忽而宮鬥，忽而擁立，一片低迷；國民黨對此士氣鼓舞，自以為可乘勝追擊，重新奪回執政大權。台師大國文學系教授林保淳忍不住提醒，從蔡英文的「迴廊談話」，千萬不要小看蔡英文！

林保淳在臉書指出，2008年，蔡英文在民進黨全黨慘敗之下，勇敢接下爛攤子，才8年就風風光光當上總統，甚至中央、地方完全執政，儘管其中有部分原因是馬英九施政不得民心所致，但蔡一馬當先的衝勁、廣結善緣的手腕、判定時勢的精準，及不屈不撓的意志，才是她能率領民進黨東山再起的本錢，這是絕對不容小覷的。

林保淳點出，蔡英文外表柔順，內心其實剛毅頑強，更是善於運籌帷幄的布局，從她為李登輝起草「兩國論」開始，台灣獨立，就是她畢生最大的信念，也是她掌政後必欲達成的目標。因此她執政2年多，細膩布局的施政大要，算計之精、用謀之深，可不是泛泛之流的政治人物所能比擬。不過「人和」不足，則是她最大的致命傷。

林保淳直指，民進黨儘管大敗，蔡英文卻不是肯服輸、肯認錯的人。她堅信自己的理念及施政方向是完全正確的，只可惜方法上出了一些問題，因此民眾跟不上她的腳步。但她絕不會因此放慢步伐，反而會更強力催促民眾跟進的速度。像各外館凸顯台灣標記、假新聞的裁罰、境外勢力干擾的立法，在在都顯示蔡「豁出去」的決心。他甚至推測，蔡英文下一步絕對會增強與大陸抗衡的力道。

蔡英文的「迴廊談話」，目前已讓她達成鞏固領導中心的任務，也讓民進黨人體認到，大家都同在一條船上，船沉了，沒有一個人得以怒海餘生，此舉最大作用就是穩定軍心。即使國民黨以地方包圍中央，還是無畏無懼，畢竟政權仍在蔡英文手上，多的是程序、技術上的技巧可以拖延，只須熬過2020這一關卡，天下還是她的！

林保淳提醒說，被一時意外勝選衝昏頭的國民黨，以及這次選舉中「討厭民進黨」的人，如果還津津自喜，認為2020勝券在望，那就小看了蔡英文的能耐，1年多之後，鹿死誰手，還在未定之天。

有網友在底下留言說：「抱歉。我不覺得她行！」林保淳回說：「請待未來驗證。」「謀私利者自有其本事在，不可掉以輕心，我是在提醒大家當心，不是在肯定她。」林保淳甚至認為，「已清理戰場，等著再戰，大敗之餘，反撲更烈！」

(中時電子報)