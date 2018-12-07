影》連女兒都不放過!　專家：恐已對此婚姻痛恨至極

2018年12月07日 21:06 中時 謝瓊雲

死者父女感情甚篤，少女跨區到隔壁鄉鎮市區就讀明星國中，每天上放學都是吳男親自接送。（謝瓊雲翻攝）

女子報案畫面曝光。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣埔心鄉40歲新住民王女歸化台灣10多年，與前夫三度分合，卻仍同處一個屋簷下，學者專家認為，若夫妻情分不存卻仍藕斷絲連，恐怕相處上早已存在難以解決的問題，卻又因故無法離開對方，同樣的問題反覆發生不斷加溫，最後引爆殺機、失去理智，導致難以挽回的人倫悲劇。

王女凌晨殺害夫女後自行投案，面對一整個上午的警方問訊、檢察官複訊，都有問必答，但十分簡短，態度冷靜，並不會激動為自己辯駁、或控訴對方，直到下午送往地檢署被聲押，再到法院接受法庭訊問，皆未出現過度情緒波動與起伏。

大葉大學通識教育中心助理教授黃丰姿表示，雖未被列入高風險家庭、沒有家暴通報紀錄，但並不代表實際上就沒有這些情形，新住民婦女受限語言文化的隔閡，可能對台灣的法律很陌生，若生活長期受控於家族、夫家，沒有自己的朋友圈，代表長期處於法政、社會資源弱勢的一方。

黃丰姿指出，家族經濟無虞不等於個人能自由運用家中金錢，若王女離婚搬出去、成為外籍移工，可能無法獨立自主謀生；沒有選擇、不得已下只能繼續依存夫家，加上許多瑣事反覆口角摩擦、早已互看不順眼，怨偶惡化成仇人。長期處於負面的婚姻與家庭生活中，身心是否早已產生變化，產生憂鬱、或內化成壓抑型暴力傾向而不自覺，家人也未能及早察覺。

她說，早期許多新住民嫁來台灣，被當成夫家財產的一部分，不信任感、懷疑，讓他們淪為弱勢、邊緣的一群，身心長期處於緊繃、防衛與敵對狀態，尤其連親生女兒也長期維護前夫，得不到任何家人情感支持，王女連女兒都沒放過，恐大怕對此婚姻早已恨之至極。

彰化縣社會處婦女及新住民福利科長林佩霓表示，2015年後針對初次入境的新住民，社工都一定會先進行家訪、了解夫家概況，並告知新住民全縣新住民福利資源、服務據點，並提供相關聯絡方式與宣導資訊，讓她們知道有任何需求都可以尋求協助，但王女屬於早期來台，約4至6年即可取得身分證、歸化本國籍，若家族對她有行為、經濟上的控制，又不讓她參加新住民聚會、拓展交友生活圈，公部門或民間資源要介入，確實比較困難，導致她求助無門。

(中時 )