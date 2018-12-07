竹市感恩季登場 副總統陳建仁為耶誕樹點燈

「新竹市感恩季─有你真好 Thank You！」為弱勢孩童圓夢活動，7日晚間在副總統陳建仁與市長林智堅共同為耶誕樹點燈下正式展開。（陳育賢攝）

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「新竹市感恩季─有你真好 Thank You！」為弱勢孩童圓夢活動，7日晚間在副總統陳建仁（中）與市長林智堅（左）共同為耶誕樹點燈下正式展開。（陳育賢攝）

邁入第4年的「新竹市感恩季─有你真好 Thank You！」為弱勢孩童圓夢活動，7日晚間在副總統陳建仁與市長林智堅共同為東門圓環9公尺高的耶誕樹點燈，象徵溫暖、點亮新竹市之下正式展開，要一同為433位弱勢兒童少年們圓夢。

市長林智堅表示，今年的「有你真好 Thank you！」感恩活動，共規畫了「感恩季圓心願．愛無限」、「耶誕點燈」、「耶誕市集」及「感恩耶誕晚會」等4大主題，要讓整座城市瀰漫節慶與溫馨風情。

系列活動今天晚上在東門城廣場為城市點燈揭開序幕，接著在22日與23日晚上市府前廣場有耶誕感恩晚會、23日下午在北大公園有耶誕市集，感謝城市英雄，將溫暖傳遞至城市每個角落。

林智堅說，感恩季就像今年的暖冬一樣，非常溫暖，他4年前上任後就開始在12月啟動感恩季活動，感謝所有新竹市民及社福團體、企業社會、遠東集團共同的支持，今年活動讓需要關心的433位孩童，在願望卡上寫上小小心願，希望企業夥伴及市民，共同協助完成，這對市民來說雖只是舉手之勞，但對弱勢孩童來說，卻是困難重重的夢想。

即日起至遠東巨城購物中心、新竹大遠百、遠東SOGO百貨站前店、新竹Big City館、大魯閣湳雅廣場、晶品城購物廣場、大潤發湳雅店及愛買新竹店及藍印子等9大百貨量販店可認購心願卡，讓弱勢兒童感受歡慶佳節的溫暖氛圍。

(中時 )

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