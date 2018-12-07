台灣記協fb：發生憾事 誰負責？批媒體對鈕承澤造成壓力

鈕承澤離開前表示，在司法之外有一場公審已經進行，我已經被判處死刑了，鈕承澤已經死了；鈕承澤隨後鞠躬致意，但未表示為何鞠躬。（杜宜諳攝）

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中時電子報
台灣記協fb發文。(取自臉書)

鈕承澤（豆導）涉嫌性侵女工作人員一事在演藝圈鬧得沸沸揚揚，他今（7日）頂著大光頭現身大安分局說明，步出警局時更向媒體表示：「我會盡全力做調查，並且相信期待遵守司法審判，但其實司法外已經有一場審判，我已經被判死刑了，鈕承澤已經死了。」台灣記者協會fb早前也發聲強調不是要為鈕承澤說話，但讓鈕承澤說出「我已被判死刑」，是否已對他造成極大心理壓力，萬一發生什麼不幸憾事，請問誰可以負責？

鈕承澤在鏡頭前說出「我已被判死刑」，讓台灣記者協會的小編有感而發，在臉書寫下：「不是要幫鈕承澤說話，但深深覺得，媒體這樣鋪天蓋地的報導，讓鈕承澤說出『我已被判死刑』，是否已對他造成極大心理壓力，萬一發生什麼不幸憾事，請問誰可以負責？」

同時小編也呼籲鈕承澤身為公眾人物，應要有良好的道德標準，勇於面對事情、面對司法的勇氣，而不是喪氣地說「鈕承澤已經死了」這樣的話語，做錯事情要面對，而不是逃避，更不是用情緒的話語來閃避責任。

不過小編一席話也引來網友正負兩極意見，「真正不幸的是被性侵的女生」、「所以呢？媒體不需要鋪天蓋地報導，然後最好都沒人討論。好讓那些被性暴力傷害的受害人發生憾事嗎？真是笑死人的發文」、「啊不就好棒棒！替加害者說話前都要加一句：我不是這個意思」。

(中時電子報)

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