台中柳川水中耶誕樹浪漫再現 林佳龍：卸任後直播帶市民遊台中

2018年12月07日 20:41 中時 陳淑芬

10公尺高的水中耶誕樹再度點亮，璀璨華麗。（陳淑芬攝）

台中市長林佳龍（右3）等人為柳川水中耶誕樹點燈，與民眾互道「耶誕快樂」，溫馨感人。（陳淑芬攝）

「耶誕快樂！」台中市長林佳龍7日晚間在柳川為水中耶誕樹浪漫點燈，與民眾互祝耶誕快樂。林佳龍說，他卸下市長職務後，將透過臉書直播，帶市民去遊台中。會後，他在場發放糖果，民眾高喊「市長，我愛你」、「市長加油」排隊合照，氣氛溫馨感人。

台中市綠柳川經過整治及環境營造，成為帶動舊城再生的水岸藍帶新地標，台中市府去年首度在柳川打造全台首棵水中耶誕樹，成為熱門打卡景點。7日晚間7時，林佳龍與水利局長周廷彰、市議員江肇國、中區區長黃至民等人再度點亮10公尺高的水中耶誕樹，現場安排藝文節目，吸引大批民眾到場參加。

林佳龍致詞表示，台中市府已爭取到柳川全流域7公里整治；綠川第二期整治工程也幾近完工，將進入第三期工程，台中市有美麗的河川很幸福，這幾年來，台中因為河川而美麗，歡迎民眾多到舊市區來，他2周後卸下市長職務，未來將透過臉書直播，帶市民遊遍台中市各景點，讓大家知道台中市的美。

林佳龍表示，綠柳川整治好後，打造全台唯一的水上聖誕樹，節慶裝置得很漂亮，市民都很喜歡，透過打造水岸花都的移居台中，舊城新生帶來人潮、商機，展現幸福感、充滿歡樂，感謝團隊讓台中成為流域城市。

今年水中耶誕樹結合花博意象，樹體燈光選用象徵台中市花的山櫻花，並採用了火鶴、百合、文心蘭及唐菖蒲等台中出口四大花卉顏色，同時以多層次花朵燈片依序排列，製造出花艷盛開、川流不息的繽紛燈景效果。

台中市府水利局並推出「創意藝術光景展」，規劃著重「環境藝術」，取形、取景及取材於自然，邀請青年藝術家，展出「日影」、「百合百河」及「曙鳳蝶」等作品，引領民眾從不同角度欣賞城市的水岸綠景，展出時間至明年1月1日止。

(中時 )