祖雄北漂當眾脫褲 不要女色要事業

2018年12月07日 20:48 中時 洪秀瑛

祖雄。（星浪娛樂提供）

祖雄。（星浪娛樂提供）

祖雄剛從大陸拍戲返台，7日為線上教學課程「祖雄的腹肌養成計畫」宣傳，教大家操肌秘訣。他坦言剛開始登「陸」時，發展不順，只要不是流量小生，都要試鏡、試戲，曾被導演狠批不會演戲，讓他挫敗感很大，「對演戲多年的我來說簡直內心崩潰」，後來找大陸名師劉天池上表演課，3個月花60萬台幣，笑稱「所以就沒錢交女友了」。

他去年和馬景濤前妻吳佳尼合拍《西夏死書》傳緋聞，還有聯絡？他說沒有，「因為我們都在不同劇組，偶爾發發祝福訊息而已，當初講『不排除在一起』不代表我對她有興趣」。無法談遠距戀愛？他無奈說，「我1年9個月都在拍戲，根本沒時間」。他年初與袁詠琳拍戲爆假戲真做，他則說那是為戲培養感情，戲散情散。

他透露，先前去曼谷四面佛許願，當時求四面佛讓他事業大發、多接戲，他願戒除女色3年，他覺得願望實現，所以遵守戒律。他明年已有3部戲要拍，都是試鏡來的，「有種在哪裡跌倒，在哪裡站起來的感覺」。他說上表演課過程，像被老師剝光衣服，有次某個老師覺得他不夠放鬆，要求他在全班2、30個人面前只穿內褲，他也照做，「在表演面前，沒有自己」，但上完課獲益良多。

線上課程「祖雄的腹肌養成計畫」，主要設計給想要開始運動，注重體態，忙碌上班族,想要擁有腹肌的人,，15堂的課程內容除了親身示範在家就可以做的腹肌運動外，還有健康飲食的烹調示範，自助餐及便利商店的均衡挑選組合說明。觀念上，帶給大家的是想要有腹肌，怎麼吃對食物比運動更重要，讓身體健康、營養均衡的理念。祖雄認為，這是一種新的上課方式，同學們可以隨時透過電腦或手機上課，不懂的地方還可以重複觀看。https://hahow.in/cr/herotaifitness1

(中時 )