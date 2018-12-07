避免產銷失調 農委會試辦甘藍種植登記

農委會今於西螺農會舉辦甘藍座談會，由農委會代理主委陳吉仲（中）親自主持。（圖／農委會提供）

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甘藍菜因盛產而價跌，最近困擾農民和農政單位。（圖／農委會提供）

農委會今（7）日邀集彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市等地方政府及農會、合作社（場）等農民團體，於西螺鎮農會舉辦甘藍產銷座談會，為解決蔬菜產銷問題，將擇主要產區，研議推動試辦甘藍種植登記，並保障登記農民生產成本以上的收益。

座談會由農委會代理主委陳吉仲主持，雲林在地立委劉建國及蘇治芬辦公室黃姓秘書亦出席。會中談到當前蔬菜產銷、農藥管理問題及建議方向，經與會單位充分表達意見，由陳吉仲及農委會與會單位一一答覆。除了要推動試辦甘藍種植登記，也要強化冷鏈系統建置、加強加工及外銷等方式，協助紓緩農產品盛產壓力。

農委會指出，今年受823豪雨影響，甘藍復耕期集中於9月上旬至10月上旬，導致採收期多集中於11月中旬至12月上旬。另因氣候平順，甘藍生長快速，單位面積產量高，市場供應量增加，價格頗受影響。

為穩定甘藍價格，農糧署分別啟動收購加工、輔導外銷及行銷措施，至目前為止，已完成2499公噸。農糧署評估，12月中旬甘藍採收面積將逐漸減少，價格漸趨平穩。未來為穩定甘藍產銷，將擇主要產區研議試辦甘藍種植登記，並保障登記農民生產成本以上的收益。

此外，農民團體關切的問題，如農民職災保險作業方式、巴拉刈禁用後替代藥劑，以及合作社輔導等。陳吉仲說，《農業合作社輔導獎勵辦法》將於1個月內完成修法。有關巴拉刈的替代殺草劑，藥毒所已研發全新的「NA-yci1紅豆植株乾燥處理劑」，也將至產地進行示範。

(中時 )

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