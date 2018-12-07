《毒梟：墨西哥》深入險境實地拍攝

《毒梟：墨西哥》。（Netflix提供）

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《毒梟：墨西哥》。（Netflix提供）

Netflix在2016年推出第一季《毒梟》，引起廣大迴響，新一季《毒梟：墨西哥》主人翁菲利斯加拉多，由《星際大戰外傳：俠盜一號》迪亞戈盧納主演，另一主角美國緝毒組探員奇奇卡瑪瑞納，則由《蟻人》的喜劇演員麥可潘納飾演，奇奇是墨西哥掃毒史上的大戰將，因為他的犧牲，才讓美國緝毒組得以從默默無名的小單位，演變成組織超過萬名探員專職打擊毒販的重要把關者。

《毒梟：墨西哥》考究史事，成本深入墨西哥險境實地拍攝，製片艾瑞克紐曼更多次提到：「Netflix是我從事製片行業25年來給予自由度最大的合作夥伴，他們從來沒有給我任何限制！」相對於之前三季以哥倫比亞艾斯科巴為主軸的《毒梟》，飾演艾斯科巴的巴西演員華格納穆拉，將艾斯科巴本身充滿霸氣和毀譽參半的個人魅力詮釋到位，華格納曾說：「我不是要把艾斯科巴演成無惡不作的壞人或是盜俠羅賓漢的好人，而是一個充滿灰色地帶的傳奇人物！」

迪亞戈盧納飾演的墨西哥毒梟教父菲利斯，他原是一個種植大麻的小農商，卻因墨西哥政府打擊毒販逼到走投無路，來到毒梟大本營的瓜達哈拉尋找機會，同時他發現墨西哥販毒集團各自為政毫無章法，決定開始整合這些獨立的毒販，最後變成第一個墨西哥最有組織的毒梟。迪亞戈盧納說：「菲利斯其實就是一個有眼光的商人。」

目前《毒梟》三季以及《毒梟：墨西哥》第一季都已在Netflix上架，《毒梟：墨西哥》第二季將於2019年開拍。

(中時 )

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