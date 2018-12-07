流感病毒特別毒 疫苗又缺貨！該怎麼辦？

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流感高峰期的一、二月還沒到，為什麼今年的流感併發重症的人數卻遠比往年多？冷氣團今晚就要報到，面對疫苗缺貨、這波流感又容易引發重症，且病毒又是雙株齊發，民眾要格外提高警覺。

今年的流感疫情儘管還處於低點，整體感染人數並沒有比去年同期多，但至今已累計89例流感併發重症病例，高於去年同期。

每年的流感，有一種以上的病毒非常常見，感染比例高低有別，但今年比較特別的是，H3N2和H1N1兩株病毒感染的人數不分上下，防疫的難度也因此提高。

流感併發重症人數比去年高　恐與兩事有關

至於為什麼今年入冬以來天氣並不冷，感染流感併發重症的人數卻比去年高？疾管署並沒有解釋原因，但專家推測，可能與以下兩項原因有關：

一、選舉。選舉期間，許多地方人潮眾多，人與人近距離接觸的場合大增。

二、疫苗出包回收和缺貨，很多人到現在還沒有施打到疫苗；同時前一陣子部份批次疫苗發現針筒裡有懸浮微粒而下架，導致部份醫所疫苗缺貨，加上民眾因為疫苗出包心生疑懼，部份高危險群至今沒有施打疫苗。

一名廣播節目主持人就向《康健》指出，她的父親90幾歲，有多種慢性病，眼看疫苗頻出包，猶豫著該不該讓爸爸打，而父親的醫生就建議，乾脆不要打，反正父親不會四處趴趴走，感染機會不高。

另一名民眾則告訴《康健》，他的父親胃癌剛開完刀返家休養，準備化療，為了保護此刻免疫力低的父親，他規定全家人都去打流感疫苗，避免帶回病毒傳染給爸爸。

預防流感上身　醫生告訴你不二法門

由於目前國內0.5mL劑型公費流感疫苗數量有限，建議民眾接種前，先向合約院所確認是否還有疫苗，避免白跑一趟；而6個月以上至3歲以下幼兒接種之0.25mL劑型則不受影響，籲請家長應儘速帶嬰幼兒完成接種，降低流感病毒對嬰幼兒健康的威脅。

最近的天氣非常好，高溫甚至達到28度。但冷空氣今晚就會到，最低溫會降到16度，而且水氣高，又濕又冷的天氣會一直持續到下週二，民眾不可掉以輕心。

醫生建議，無論外出或在室內，盡量戴口罩、勤洗手，少去公共場所、保持空氣流通，是預防流感上身的不二法門。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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