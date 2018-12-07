想在影院看《羅馬》 電影票今開賣

《羅馬》。（NETFLIX提供）

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《地心引力》奧斯卡金獎導演艾方索柯朗沈寂五年再度出手，撼動人心新作《羅馬》一舉拿下奪下威尼斯影展最高榮譽金獅獎，更橫掃紐約影評人協會最佳影片、最佳導演、最佳攝影三項大獎。《羅馬》除了將於12月14日在全球190個國家Netflix平台播映，台灣觀眾也可於部分戲院觀賞。電影票預計於12月7日晚間博客來啟售。

奧斯卡金獎導演艾方索柯朗以《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》、《人類之子》、《地心引力》享譽國際，睽違五年獻上新作《羅馬》，不只自編自導，更親自擔綱攝影。

導演艾方索柯朗將《羅馬》拉回墨西哥故鄉拍攝，重建復刻老家的所有細節，更找來與童年保母極為相似的演員，只為將這部電影獻給生命中最重要的女人。《羅馬》講述一個中產家庭與幫傭的生命轉折，帶領觀眾看見市井小民與整個國家的挫折與改變。導演艾方索柯朗坦言《羅馬》就是自己生命經驗，為了感謝一手拉拔他長大的母親和保母而創作，其中有90％的劇情都是出自回憶和老照片：「這部片並不是以理性來創作，而是隨著我的潛意識自由發揮而完成！」

為了完整重現最真實的童年光景，導演更回到小時候住過的那條街拍攝，並且使用多達70%舊家實際使用過家具，來重建成片中主人翁的房子，就連真實生活中的保母看了都忍不住激動淚喊：「就是這樣！當時就是這樣！」本片是柯朗打造的一封妙手生輝的愛之信，獻給拉拔他長大的幾位女士。導演艾方索柯朗以遞交一封文情並茂的情書給一位養育他的女子的自身經驗出發，採用鮮明且充滿情感的方式，刻畫在1970年代政治紛擾下的家庭衝突與社會階級問題。

(中時 )

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