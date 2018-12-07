永和分屍案三嫌裁定續押 僅Bent解除禁見

2018年12月07日 21:26 中時 許哲瑗

新北地檢署昨偵結永和分屍案，依涉犯殺人、毀壞及遺棄屍體等罪起訴主嫌美籍男子孫武生、非裔美籍男子 Bent；依幫助傷害致死罪嫌起訴美籍男子何傑生，三嫌均羈押禁見中，新北地院今下午5時許召開續押庭，訊後裁定孫男、何男維持羈押禁見，僅Bent解除禁見仍羈押。

孫武生一頭落腮鬍出席庭訊，供稱案發當晚他原本在家中抽菸、喝酒，受Bent威脅、指使，約死者Ryan出來河濱公園見面，並傳簡訊要求吳宣購買開山刀，但自己只負責在對岸放煙火、燒衣服，對殺人一事毫不知情，擔心小孩、女友會接連受害，也不敢向Bent過問詳細情況；至於為何案發後就前往菲律賓，是因當時簽證即將過期，只得前往菲國更新，卻在當地聽到很多謊言，才會嚇得不敢返台。

他表示，羈押看守所期間，只能睡地板，但曾受過傷開刀，非常不適應，加上身為猶太教徒，食物等生活物品都有特定規範，以色列的母親、家人曾多次飛來台灣看探視都無疾而返，希望法官至少解除禁見，讓他和家人見面，取得外界授受物件，但檢方認為，孫武生為以色列裔，若授受物件上頭為以色列文，看守所根本無能力辨識、檢查，建請法官就具體狀況斟酌。

Bent則是一開口就潸然淚下，多次拿下眼鏡拭淚，他指稱，親眼目睹孫男殺害Ryan，但擔心會落得相同下場不敢離開，很後悔自己沒足夠勇氣拒絕、阻止孫武生殺人、分屍。

至於何傑生則供稱，有買汽油、煙火到現場，但對於孫男殺人已失毫不知情，也沒有參與任何毒品交易，只希望能回家，或至少和家人見上一面，希望解除禁見。

合議庭評議後，裁定孫男、何男維持羈押禁見，僅Bent解除禁見但仍維持羈押，但考量孫男宗教文化因素，禁止授受物件部分皆解除。

(中時 )