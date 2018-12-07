SBL》富邦雙塔好威 驚險打破台啤不敗之身

富邦洋將歐頓與台啤前鋒周伯勳幾乎糾纏在一起。(中華籃協提供)

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中時電子報
林書緯最後1分12秒投進富邦首次超前的三分球。(中華籃協提供)

富邦勇士全新測試的「雙塔」歐頓、米歇爾7日首次亮相，隨即展現不錯威力，加上領先大半場的台啤，竟在末節進攻當機，讓「豪弟」林書緯最後1分12秒投進超前三分球，富邦驚險以74比69逆轉擊敗台啤，也讓台啤終止開季6連勝。

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「這是我們本季首次派上兩個大老外，看來結果是好的，問題還是歐頓的體能，你看他在末節跟我要求下場休息就知道，但他表現還算可以，」富邦總教練許晉哲說，「這場我們贏在防守，尤其是能讓聯盟平均得分最高的台啤火力降低。」

接下來許晉哲即將面對如何「三選二」的難題，但他賽後給了不少暗示，「儘管歐頓體能是大問題，起碼歐頓與米歇爾展現內線破壞力，兩人高低位互傳，幾乎國內沒人可以守住，加上他們兩個都願意傳球，不會跟本土球員爭搶球權。」

富邦總教練許晉哲(右)、台啤總教練周俊三與裁判討論尺度吹判。(中華籃協提供)

由於富邦只跟米歇爾簽下兩周測試合約，將於9日宣告結束，屆時就能確定到底是誰留下，「我想等到打完明天跟達欣比賽再說，現在還沒確定基斯一定走人，我們會等到周日開會，再來好好討論決定應該留誰，下周絕對只剩兩個。」

台啤領先了前面39分鐘，卻在最後關頭慘遭逆轉，讓台啤總教練周俊三賽後大嘆，「真的很可惜，我們有機會贏，就當作是一次很好學習機會，可是末節把塞瑟夫換下場，是我的錯誤決定。我們不再想前6場，現在只想下一場！」

看到富邦可以用「三洋將」，每周輪流登錄2名洋將的做法，周俊三說：「富邦果然是金錢帝國，可以用三老外這種方式，我想只有他們可以做到。可是我更不滿的是，塞瑟夫最後29.7秒的第2罰，為何裁判堅持不肯吹妨礙中籃？」

當時塞瑟夫的罰球還彈在空中，卻遭米歇爾明顯從籃框內伸手撥掉，就算裁判看了重播畫面，還是堅持並無妨礙中籃，「我無法理解為何裁判就是沒看到那個動作，但吹了就吹了，我們只能尊重裁判，怎麼說都沒用。」周俊三說。

(中時電子報)

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