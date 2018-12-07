信義區驚見大黃蜂！ 帶來黃色耶誕樹和台北打招呼

2018年12月07日 21:18 中時 潘鈺楨

電影《大黃蜂》上映前，電影公司邀請大黃蜂「登陸信義區街頭」，和大家近距離接觸，並且特地打造6公尺高黃色的耶誕樹，和大黃蜂一起度過2018的耶誕佳節。

現場有大黃蜂為了和地球人打招呼，準備的禮物盒，打開禮物盒就會看到超酷炫的3D浮空投影。「大黃蜂：樹大招蜂」裝置將在12月07日~ 2019年01月01日，每週五、六晚間整點有驚喜聲光秀。

《大黃蜂》故事回到1987年，疲於奔命的大黃蜂在一個加州海岸小鎮的廢棄場找到避難所，一位女孩查莉（海莉史坦菲德 飾）即將屆滿18歲，對未來毫無頭緒，卻無意間發現了傷痕累累、瀕臨死亡的大黃蜂，查莉救活了他，但她很快就發現他並不只是一台普通的黃色福斯金龜車。

活動訊息

 活動名稱：《大黃蜂》樹大招蜂

 活動時間：12月07日至2019年1月1日

 活動地點：信義區香堤大道南段(信義新光三越A9、A11中間)

 驚喜聲光秀時間：12月07、08、21、22、28、29、30日的晚間19:00、20:00、21:00。

 活動期間抽獎遊戲

活動辦法如下：

步驟1：與現場大黃蜂超狂合照公開上傳FB or IG 並 #蜂聖誕跨新年 #BEE_MERRY

#BEE_YOURSELF (任一即可)

步驟2：將貼文設公開 (IG個人帳號需公開)

就有機會抽中大黃蜂官方限量周邊商品，詳細活動內容請鎖定派拉蒙影片粉絲專頁。

(中時 )