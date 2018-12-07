謝長廷盼國人勿再出言刺激日本

2018年12月07日 21:37 中時 黃菁菁

日本外務大臣河野太郎7日明確表示，台灣通過反對日本食品進口解禁公投，台灣表明希望加入跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP)，這樣的事態將無法參加，感到非常遺憾。我駐日代表謝長廷表示，將全力預防最壞的結果發生，也希望國人不要再繼續刺激日本。

謝長廷7日晚間在東京受訪表示，將繼續與日本加強溝通，也希望少數國人不要再繼續刺激日本。例如：日本不敢啦、他們自己也吃虧啦、進退維谷等等，這樣刺激沒有意義，如果日本又祭出制裁，引發國內反彈，台日衝突只會不斷增加。

他說: 「大家一起面對公投的結果，盡量彌補台日關係，希望不要因此影響到台日友好關係。選前我就說過，民主的結果就是共同面對、共同承擔，投票前就知道可能的結果，當然我不希望看到更壞的結果發生，會盡全力預防。」

謝長廷表示，日本食品開放進口問題，全世界都在放寬，只有台灣因公投加重了限制，他這幾日參加很多活動，包括昨日出席在台日親善協會遇到福島的國會議員都在抱怨，他也是費盡口舌耐心說明。

針對我國加入CPTPP問題，謝長廷說，中國大陸最反對我們加入CPTPP，外交部非常努力遊說，希望會員國不要反對我們加入，台灣是個高度自由的國家，經貿水準相當高，當然有資格加入，但日本食品輸台解禁公投案會讓反對我們加入的人有藉口，反駁我們的自由貿易不夠水準。

謝長廷還強調，「也希望國人不要有錯誤的認知，我們現在對日本食品管制還是比中國大陸寬鬆。問題是中國大陸與香港都在放寬中，但我們卻是在緊縮，日本人的感受會很不一樣。」

「有些人說，南韓都不甩日本，韓國能、我們為什麼不能，問題是南韓無求於日本，我們卻有很多事情要拜託日本，包括爭取加入CPTPP，希望日本在世衛大會等國際組織為台灣發聲，支持台灣參與，若我們退到和南韓一樣，對台灣將是大損失。」

(中時 )