恆春拳擊小女孩李敏比賽奪冠 與教練的故事更讓人感動

2018年12月07日 22:04 中時 謝佳潾

奪下屏東縣運國女組拳擊冠軍的恆春國中學生李敏（左），與健身房教練蔡耀鈞（右）譜出一段成就彼此的故事。（謝佳潾攝）

今年屏東縣運中，奪下國女組拳擊第70公斤級冠軍的是來自恆春國中的李敏，當時成績一公布時跌破眾人眼鏡，誰也沒想到「在健身房練拳的小女孩」會擊敗眾多強敵，但最令人津津樂道的，無非是她與曾當特教老師的教練蔡耀鈞彼此成就的故事。

恆春國中三年級生李敏生在單親家庭，成績不差卻有點自卑感，進而還出現情緒控管的問題，她媽媽看在眼裡疼在心裡，1年多前恰巧看見住處附近有間健身房，便登門詢問有無課程能讓女兒有紓壓管道，而上前接洽的蔡耀鈞便規畫了拳擊課。

就此，一段師生互相成就的故事，勵志地展開。現年32歲的蔡耀鈞，就讀台北體院時修過特教學程，畢業後在專任教練、特教老師間兜兜轉轉，工作場域更從台中換到恆春，但一心喜歡「單純教育」的他，最後放棄「教學」轉換跑道與學弟合開健身房。

蔡耀鈞說，當時是以玩票的心態，接下李敏這個學生，沒想過要訓練她成選手，且期間發現「她自信心嚴重不足」，有時還會練拳練到哭，他看得不捨、更不願辜負李媽媽的交代，因此會特別關心、指導她，只是沒料到，她不僅打出興趣、打出自信，甚至還主動要求參加縣運，且最後還能奪冠。

他感性地說，李敏很感謝他與拳擊為她帶來不同的人生，但他更要謝謝李敏讓他「重生」，讓他能繼續教育夢，能真正、單純地協助學生成長，就像這次雖然沒有學校資源，但他們仍可以打出漂亮的一戰。

(中時 )