坪林茶花暖冬開 周末親子茶香趣

2018年12月07日 22:02 中時 葉書宏

新北市坪林區山景青翠，水色碧綠，被譽為是大台北地區的後花園。區內有號稱全臺最長的觀魚步道、南山寺著名的雲海及日出，還有可沿途欣賞北勢溪、魚堀溪及金瓜寮溪絕美景觀的自行車道，所以每逢假日總是能吸引許多遊客前來一遊。不僅風景秀麗，坪林還是文山包種茶全國最大產地，其出產之好茶亦名滿天下。

新北市坪林區公所為推廣冬茶好風味，12月8日及9日在坪林茶業博物館旁舉辦107年新北好茶真功夫好茶-冬茶活動「清新一小杯，學問一大門」。新北好茶不僅是在地生產的好茶，還是茶師技藝傳承的真功夫好茶，歡迎各位好朋友於假日帶全家一起踏青共樂！

坪林除了有好茶可飲、好花可賞，滿山金黃色的芒草隨風搖曳，各有不同姿色。民眾參觀茶節活動後，可順道前往一旁的生態園區步道健行，另一邊又可欣賞園區內質樸典雅及清新脫俗的茶花舞姿。此外，坪林長期致力於生態保育成果豐碩，所以周邊親水公園四處皆是悠游自得的魚群可供親子欣賞。若是走累了，不妨品嚐深具在地茶葉飲食文化的茶餐或山鄉特有美味，好好大快朵頤一番。

茶節活動也結合裝置藝術燈飾，一到夜晚，燈飾照亮整個北勢溪河岸美景美不勝收。且公所正前方的廣場，充滿耶誕喜慶的聖誕樹與茶仙子營造溫馨、幸福氛圍。而走過歲月的坪林老街，滿天神燈茶壺勾勒出你我童年的夢想。還有生態園區的茶郊媽祖及觀音臺觀世音菩薩，在燈飾的環繞下更顯溫暖及莊嚴。

(中時 )