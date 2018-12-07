日升級F15J加隱形導彈 陸殲16殲10C恐難壓制

F-15J是波音公司以F-15C為基礎授權日本三菱公司製造，是日本現役主力戰機。不過其雷達系統與航電設備已趨老舊，一旦升級為「終極鷹」後，戰力將大幅提升。（圖／日本航空自衛隊）

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中時電子報
日本F-15J與中共殲-20對抗

日本防衛省在大量採購F-35之際，仍積極對現有裝備進行升級，升級不比新購搶眼，外界關注度雖較小，但對獲得足夠F-35前的戰力卻有相當大影響。大陸的軍事分析人士就注意到，日本航空自衛隊近期開始將其F-15J鷹式戰機升級為F-15 2040C「終極鷹」，在加強了雷達、航電與火力後，中共空軍殲-16與殲-10C恐難予以壓制，只能寄望於殲-20才有望掌握優勢。

近期日本修訂防衛大綱，出雲號航母改裝與接裝第5代戰機F-35都受到外界關注，普遍認為日本藉著此次修訂與擴軍，在實力上更加接近成為軍事大國。軍事分析人士指出，日本除了新購武器，對原有武器的升級雖默默進行，但影響卻相當深遠，其中尤以現有155架F-15J鷹式戰機升級最應注意

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日本三菱公司獲授權製造的F-15J鷹式戰機。（圖／日本航空自衛隊）

據《新浪軍事》指出，F-15J是波音公司以F-15C/D為基礎授權給日本三菱公司製造的空優戰機，155架F-15J為單座，45架F-15DJ為雙座教練機，分屬7個戰鬥機中隊/飛行隊。日媒曾報導說，日本航空自衛隊F-15J戰鬥機有一半左右沒有進行升級，航空電子系統使用老舊的低速單向數據總線，傳遞信息能力低，網路能夠容納設備有限，過去幾年也只有部加裝Link 16數據鏈，雷達與火力系統與周邊國家使用的現代化設相較愈顯落後。

報導說，日本在大量採購F-35時發現，在F-35陸續交貨期間仍有空防上的空窗期，因此必須對F-15J進行升級。此一計劃已獲美國與波音公司支持。不久前的日本國際航空航天展覽會上，波音公司展示了最新一代F-15 2040C設計方案，有人稱之為「終極鷹」或「先進鷹」。日本在其新的財政年度預算中已編列8900萬美元來升級2架F-15J/DJ，可能是做為升級原型機。

在機載雷達方面，升級版F-15J將採用新型的AN/APG-63(V)3主動相控陣雷達，航電部份則以能與F-22進行協調作戰的通訊設備與電子裝置。火力部份升級成掛載18枚AIM-120中遠程空空導彈，較原有掛載8枚AAM-4大幅提升。此外升級版還加上可掛載AGM-158遠程隱形空對地導彈，這得升級版F-15J能擁有遠程對地攻擊能力，這會對周邊國家造成不小威脅。

報導表示，日本自衛隊將在近期發佈的防禦計劃大綱中，可能會公佈更多有關F-15J戰機升級的細節。F-15J如果其機載航電大幅提升，與中共空軍現役三代半戰機（如殲10C、殲16）的技術水平將大幅拉近加，若加上美製武器的高成熟度/可靠度以及背後的體系支持，那麼中共空軍除殲-20外的戰機都很難說能夠「壓制」F-15J，這種情況將是中共空軍必須及早進行應對。

(中時電子報)

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文章來源：日本將升級F15J配隱身導彈 我軍殲16殲10C或難壓制

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