台中冰淇淋「草莓大爆棚」草莓季限定甜品這樣吃太幸福

2018年12月07日 22:04 工商 曾麗芳

台中寶格冰淇淋「草莓大爆棚」，草莓季限定甜品這樣吃太幸福了！（圖／曾麗芳）

寶格以「聖誕禮屋」概念，定期募集民眾的愛心，包裝好禮物送至南台中家扶中心。（圖／曾麗芳）

草莓控快來啊！目前正值草莓季開跑與迎接聖誕節來臨，台中知名「寶格」冰淇淋推出兩款季節限定甜品「最愛草莓冰淇淋」及「草莓聖誕鬆餅組」，兩款冰淇淋草莓用料超大方，每款售價在99-189元，以高CP值搶攻草莓控的胃。

其中，「最愛草莓冰淇淋」使用當季限量草莓製成，淋上手工草莓醬以及整顆草莓點綴，草莓多樣的美好滋味只要99元即可享用；而「草莓聖誕鬆餅組」的草莓用量更是驚人，滿滿草莓每一口都吃得到，豐富配料的有機鬆餅加上草莓冰淇淋，再搭配一杯咖啡或茶，限定特價189元。

擺盤精緻、聖誕氣息濃厚的「草莓聖誕鬆餅組」，販售期間只到12月24日，聖誕節結束後，好拍又好吃的「草莓聖誕鬆餅」也將結束銷售，業者提醒草莓控、把握賞味期限。

除了草莓系列甜品，業者先前於11月推出的「森林奶酥蛋糕」也頗受好評，現烤溫熱奶酥蛋糕搭配口感滑順的冰淇淋，多層次的味蕾享受，價格只要110元，使其成為店內下午茶的人氣選擇。

值得一提的是，寶格冰淇淋自開始營業以來，一直致力於公益活動，寶格以「聖誕禮屋」概念，定期募集民眾的愛心，包裝好禮物送至南台中家扶中心，募集活動如今已經邁入第3年，今年不只號召粉絲與消費者擔任小朋友的聖誕老公公，寶格更擔任大家的聖誕老公公，將現烤薑餅人綁在聖誕樹上，讓來現場送禮的朋友可以挑選自己喜愛的帶回家。

不僅如此，寶格冰淇淋還提供冰淇淋6入禮盒以及冰淇淋套組禮券作為抽獎禮品，讓所有參與禮物募集的「聖誕老公公」們，有機會獲得屬於自己的聖誕節禮物。

今年活動主題為「暖心送愛，與你童在」，自11/29起，寶格冰淇淋已成功募集逾百份聖誕禮物，預計12/21日募集截止前，能夠募得200份禮物，主要募集保暖衣物、保溫瓶、文具用品等實用物品，想給予南台中家扶中心的小朋友滿滿的愛。

業者表示，禮物除了現場贈送之外，外縣市的民眾也可透過郵寄的方式寄送至寶格冰淇淋門市，希望這份愛可以來自更多地方，帶來更多的溫暖。

(工商 )