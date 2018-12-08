棒球》期待「直球對決」林子偉 抗日左投王彥程拚旅外

2018年12月08日 00:31 中時電子報 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

王彥程為自己設定5年後的目標。（鍾亞芳攝）

穀保家商左投王彥程今年首度參加Nike青棒訓練營，懷有旅外夢想的他抓緊機會向許多學長討教，同時也期待能和旅美好手紅襪隊林子偉投打對決，他靦腆笑說：「如果有機會跟學長對決，第一顆球就會直球對決。」

王彥程今年在亞青錦標賽面對強投吉田輝星領軍的日本明星隊，完投9局僅被擊出2支安打失1分，助中華隊抗日成功，更在黑豹旗四強賽關鍵時刻化解失分危機，幫助球隊以1分差挺進冠軍戰。

今年是王彥程首度參加Nike訓練營，難得能同時獲得這麼多優秀的旅外學長指導，他也把握機會詢問自己想問的問題，「滿多都學長都提醒同一件事，如果受傷了不要急、慢慢來，復健到傷勢完全康復再回到球場上。」王彥程說。

今年在投手丘上屢次展現自己的實力，年僅17歲的王彥程也懷抱著旅外夢，持續追求進步的他訂下明確課表強化自己，「我有加強重量訓練這一塊，主要是針對肌力與體能，我也有詢問學長，該怎麼訓練小肌肉。」

這次訓練營最終日舉辦明星賽，被問及若有機會與學長對決時，最期待面對哪位學長？王彥程靦腆答道：「林子偉學長吧，他今年表現很好，很想跟他切磋一下。」他透露，若真有機會對決林子偉，第一球就會直球對決！

王彥程懷有旅外夢，但不設限會到哪個國家，「希望能打到國外，不管是日本或美國，希望能穩定地在一軍出賽。」而在訓練營開始之前，他就對5年後的自己定下相似目標：「希望5年後的自己，在場上發光發熱。」

(中時電子報)