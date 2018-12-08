棒球》「龍捲風式」投球狂飆K 林昱珉盼席捲日職！

穀保家商左投林昱珉。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/新北報導
林昱珉為自己設立5年後的目標。（鍾亞芳攝）

穀保家商高一左投林昱珉因投球姿勢與美日職傳奇球星野茂英雄相同而受到矚目，國中時他嘗試不一樣的投球方式，同時也在國三時就設定未來的目標，「希望5年後的我可以成功旅日。」

林昱珉就讀台東縣新生國中時就受到矚目，他的投球型態與野茂英雄相同，都是「龍捲風式投球」，且三振能力也相當優秀。今年他在U15世界盃對上日本隊的比賽中，先發5局就飆出9次三振，黑豹旗冠軍賽更擔綱先發投手，6局6K僅失1分，助隊順利奪冠。

林昱珉國三時就開始嘗試「龍捲風式投球」，「覺得這個動作投起來很順，我滿喜歡的，教練提醒我，動作不要太大，以免穩定性不夠，現在我都固定以這個姿勢投球。」林昱珉說。

這次是林昱珉首次參加Nike青棒訓練營，可以獲得這麼多旅日球員的指導不僅讓他大開眼界，看到曾站穩大聯盟投手丘的王建民更讓他興奮不已，「以前沒機會跟大學長面對面相處，他曾打過大聯盟，很開心可以看到他。」

林昱珉更表示：「王建民賢拜有教我，練太多球種其實不是好事，不如專心練好一、兩個最好的球種就好。」不只王建民，林恩宇的指導也讓林昱珉印象深刻，「賢拜說，我的身體太前面，要後面一點，力氣才會釋放，球的尾勁才會出來。」

「希望5年後的我可以成功旅日。」林昱珉目前雖才高一，但國中時就已立定旅日的目標，正在一步一步努力實現夢想的他雖沒有在訓練營特別請教學長相關事情，「但只要學長們在課程中提到旅外的事情，我就會更仔細聽。希望能在這個訓練營有所成長，回去之後也要持續延續好的部分。」

(中時電子報)

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