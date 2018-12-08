律師說法》韓車禍一案 對方超速為何韓也有罪？

2018年12月08日 00:15 中時電子報 柯毓庭

２０１８九合一選舉，備受矚目的候選人韓國瑜不負眾望，順利成為新科高雄市長，但就在當選後沒多久，便傳出韓在１４年前曾涉入一起死亡車禍。

據判決書指出，當時為韓國瑜駕駛自小客車與重機發生碰撞，重機之乘客後因傷重不幸死亡，事故原由乃重機騎士超速（速限50公里，車速90公里）所致，但韓仍被檢察官認定有過失，並依過失致死罪起訴，最後與死者家屬和解。

法官審理時，考量韓已與家屬和解且無前科，僅輕判６月有期徒刑、緩刑２年。雖韓獲輕判，仍有許多網友為其打抱不平，認為明明是重機超速行駛，韓也沒有闖紅燈，究竟檢察官、法官認定韓國瑜的有過失的依據是什麼呢？

示意圖。(圖片來源：Pixabay)

＊法律評析：韓國瑜行經為支道且路口是閃紅燈的號誌，韓國瑜必需先停車確認左右無來車，才能再開，但韓國瑜並未停車察看，於此韓國瑜有過失。

關於交通事故的肇責判斷，最重要的就是從「路權」來分析，在交叉路口的狀況，路權的優先順序大概如下：一、有紅綠燈時：綠燈>紅燈。二、無紅綠燈時：多線道>少線道。三、無紅綠燈且線道相同時：右方車>左方車（俗稱左方車讓右方車）。四、無紅綠燈但有閃燈時：閃黃燈>閃紅燈。

韓國瑜和重機發生車禍的路口，並沒有紅綠燈，但有設置閃燈，經過這類路口時，到底要不要減速或停車呢？本案的關鍵就在這邊。網友如果稍加留意的話，閃燈的路口，一定是「閃紅」配「閃黃」一組，路權的優先順序是閃黃燈的車道優先於閃紅燈的車道。

依照交通設置規則「幹道設置閃黃燈，支道設置閃紅燈」此燈號之設計有優先順序，以下分別介紹之：

*基本交通原則：於交岔路口時，支道車應禮讓幹道車。

*閃光紅燈：應先停止於交岔路口前，確認幹道無來車時，認為安全時，方得續行。

*閃光黃燈：表示警告，車輛應減速接近，注意來車。

本案韓國瑜行經為支道且路口是閃紅燈的號誌，韓國瑜必需先停車確認左右無來車，才能再開，但韓國瑜並未停車察看，於此韓國瑜有過失，雖然重機騎士無駕照且行經道路時超速，是肇事的主因，但仍不影響韓國瑜有過失之認定，因為韓國瑜當時有停車查看再駕駛的話，可能就不會造成與重機相撞導致該名騎士死亡結果，即便結果的發生肇事者只有一分的過失仍不影響過失要件之成立，過失程度僅是法官在量刑上的考量因素之一。

(中時電子報)