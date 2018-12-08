貴婦奈奈捲10億人間蒸發 他曝真假貴婦差別

2018年12月08日 00:52 中時電子報 吳玫穎

真假貴婦差很大。(影片自13:42開始)

知名部落客貴婦奈奈(本名蘇陳瑞)與老公黃博健開設杏立博全醫美診所，上週驚傳惡性倒閉，夫婦捲款10億逃至美國，還有前佛團學員表示貴婦奈奈夫婦是逃往加拿大。早前更有被害人向週刊爆料，黃博健沉迷地下期貨，瘋狂時投入超過上億元，還向地下錢莊借錢翻本，最後慘賠走上不歸路。

社會觀察家林宏偉日前上《新聞挖挖哇》分析真正貴婦有2種，一個是真正含著金湯匙出生的有錢人家，像這種有錢人通常比較低調，可以從氣質與談吐中發現；另一種是屬於暴發戶型，會刻意攀龍附鳳，包括與名人合照，「甚至會刻意裝逼去營造自己」，還會有囂張跋扈的氣息。

律師劉韋廷也補充，真正含金湯匙出生的有錢人，反而是會努力隱藏自己，「像我們之前也有遇到那二代，然而他來我們事務所工作，但是你完全就感受不到他是某個企業的二代，他就不斷去隱藏自己，他的家教就是告訴他，你這樣去展現只會招來麻煩。」

前主播王靖文也感嘆台灣貴婦定義讓她很不能理解，因為在國外所謂的貴婦真的是譬如大財團、那種集團的夫人，「你可能真的是看不到她，你只有在這種所謂的公益活動，或者是一些大型的募款活動她可能會出來一下，然後她非常地低調。不是像台灣所謂的貴婦，妳買得起名牌妳就叫貴婦、妳開一個好車妳就叫貴婦。」更直言孫芸芸只不過是一個「社交名媛」。

(中時電子報)