金豬迎春住房專案 早鳥優惠7折起開運價，除夕過年遊綠舞 經典圍爐迎旺年

2018年12月08日 03:12 工商 張佩芬

蝶舞咖啡廳的焗烤波士頓龍蝦。圖：綠舞提供

飯店豪華湖畔Villa。圖：綠舞提供

綠舞觀光飯店慕韻宴會廳。圖：綠舞提供

年末將至，每逢農曆除夕，即是家人齊聚一堂地溫馨時刻，這難得的相聚時光，必然想住得舒適、享受，更該吃得精緻、美味。若您已厭倦城市喧囂，也厭倦了每年為準備豐盛桌菜而煩躁的心，今年可到宜蘭綠舞國際觀光飯店渡假，親自體驗全台唯一的日式主題園區，同時享用綠舞雙廳的限定饗宴，更有圍爐桌菜加表演活動提供給10位以上的貴賓們。

即日起至12月31日前付訂完成，即可享有客房85折、套房8折及Villa7折（免10%服務費）的優惠，凡續住長期深受貴客們喜愛的高級豪華Villa房型，再享兩晚全額6折、三晚55折，新春遊綠舞，好運一整年！

歡慶新春之際，許多家庭紛紛計畫出遊，綠舞國際觀光飯店即是親子同樂的好地方。擁有能眺望龜山島的舒適海景房、能一覽中央山脈與蘭陽平原風光的山景房，以及湖畔旁的獨棟度假VILLA，綠舞提供給貴賓們宜蘭最純粹、優美的大自然景色，不用大老遠飛出國，就可以體驗到最愜意的渡假享受。

此外，綠舞將於除夕期間，為賓客們隆重邀請到龍郡太鼓、三太子、舞獅、財神表演、日本舞演出以及藝境絲竹等專業且充滿佳節氣氛之表演，讓不管是大人或小孩，闔家歡聚之餘，更能開心度過一個幸福又多樣的新年。

綠舞雙廳也將於春節期間供應新年專屬Buffet及日式無菜單料理。蝶舞咖啡廳主要以經典多國百匯料理為主，主廚們善用各地食材之融合，詮釋出獨樹一幟的精緻佳餚，本次主餐將推出焗烤波士頓龍蝦，採用加拿大進口龍蝦，清蒸至熟後取其肉，再以澳洲進口鮮奶油及義大利帕瑪森起司加以熬煮後，淋上起司醬與瑪札瑞拉起司，並以180°C焗烤至金黃，豐富起士與龍蝦的組合，口感既香濃又帶甜味。

舞饌日式料理則以經典和食．創意日式會席料理方式呈現，其中選以宜蘭在地食材加以運用，特別強調火侯的掌控，每道菜都完整流露出日式精髓，雖是無菜單料理，道道都值得您期待。若人數眾多，更歡迎10位以上貴賓們預定「2019金豬年除夕團圓菜」，價格為NT$11,800+10%(10人一桌)，除夕團圓夜當日也將於慕韻宴會廳安排表演及抽獎活動，為用餐時光更添新春歡慶氣氛。

春節住房專案資訊可連結：https://reurl.cc/DZ6ER

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