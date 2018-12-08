北北基宜大雨特報！中部以北低溫18度！南部空品差

今（8日）受東北季風影響，北部、東部有雨。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

週末出遊天，然天空不做美！今（8日）受東北季風影響，北部、東部有雨，清晨氣象局針對北北基宜發布大雨特報，另針對18縣市發布陸上強風特報。今日中部以北低溫下探18度，需保暖，此外，今日雲嘉南、高雄、屏東空氣品質依舊不佳，外出請注意。

清晨氣象局今（8日）針對北北基宜發布大雨特報，另針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

外出帶把傘！今日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；臺灣東北部地區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

氣溫方面，今日較濕涼，北部及宜花約高溫20～24度，中部及台東26～28度，南部較溫暖，約29至30度；而中部以北及宜蘭清晨低溫將下探18～20度，南部及花東約20～21度，早晚溫差大。另今日紫外線指數為低量級至中量級，外出請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日東北季風影響，東北部有雨，北部、花東地區有局部短暫雨，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及離島為「良好」等級；中部、雲嘉南為「普通」等級；雲嘉南受風速增強影響有地表揚塵現象，局部地區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區位於下風處，風速偏弱，擴散條件稍差，為「橘色提醒」等級，鄰近山區短時間達紅色警示。

(中時電子報)

今日較濕涼，北部及宜花約高溫20～24度。（圖取自氣象局網頁）
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