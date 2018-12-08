歷年品相最好五代銅佛 將在台北拍賣

2018年12月08日 16:00 中時電子報 綜合報導

美國克里夫蘭博物館典藏的騎獅文殊菩薩。(戴忠仁提供)

原日本骨董商坂本五郎的的普賢菩薩騎象銅像。(戴忠仁提供)

資深主播戴忠仁日前在上海看到一本拍賣圖錄，封面是一尊佛像，讓他大為驚豔，這是難得一見的五代佛像，而且即將在台北拍賣！

戴忠仁才返台就前往沐春堂拍賣公司欣賞這件拍品，發現台灣的攝影和印刷水平要大幅提高才是，因為實物的美妙遠遠超越圖錄的呈現。這尊五代的銅質菩薩尺寸是8x5、5x12、5公分，看似不大，但是鑄造精美，而且符合以往地宮出土的佛像型制。戴忠仁指出，最難得的是這尊觀音是傳世品，而不像出土的佛像，所以品相一流，沒有受到侵蝕的影響。經戴忠仁進一步追詢，才知道這是20年前出自廈門文物商店的藏品。

過去這種佛像一度被視為遼代佛像，但隨著考古發現，已經將其歸於五代。佛像面部有接近晚唐風格，菩薩手持經卷，因此可判斷是文殊菩薩的造型，應該還有獅子為座騎，但因年代久遠而佚失。其衣飾上的吳帶飛袖是典型五代時期北方地區的佛像風格，迴異於吳越等地南方的佛像。

吳帶裝飾風格源於唐朝吳道子的繪畫，有「吳帶當風，曹衣出水」的美譽，這種風格延續到五代，甚至少數宋代佛像也有類似裝飾。河南省溫縣慈勝寺壁畫是存世五代最高水準的壁畫，早年遭到分割盜取，現在分散於西方7座博物館。美國克里夫蘭博物館典藏的騎獅文殊菩薩年代風格都和沐春堂的拍品一致。

沐春堂拍賣的五代文殊菩薩像曾是廈門文物商店藏品。(戴忠仁提供)

慈勝寺壁畫的五代壁畫。(戴忠仁提供)

2016年一尊銅質騎象的普賢菩薩在香港出現，應該是五代但被定為宋代，估價只有十萬港幣，但是賣家一路競標，最終以248萬港幣成。2008年，紐約佳士得一尊大型定為五代到遼代的銅鎏金佛像，可以看出時代風格已經改變，晚於五代，但這尊佛像以250.5萬美金成交！

五代在五十多年間，經歷了後梁、後唐、後晉、後漢、後周五個朝代。此時又是南北分裂，南方的十國社會較安定，帝王都熱心佛教，所以佛教文化興盛發展。而北方的五代，兵戎相見，社會秩序受到嚴重破壞，佛教原本在唐朝有極大勢力，到了五代由其是受到周世宗政權的整頓，他廢拆寺院，收鐘磬鈸鐸，銷毀銅佛去鑄造銅錢，因此北方的佛教造像藝術趨於衰落，但是並沒有禁絕佛教，只是五代的銅質佛像流傳至今者極為少數。 1993年，山西省平順縣大雲院的大佛殿殿頂漏雨和修護時，發現了46平方公尺的壁畫，這居然是全中國大陸古代寺廟殿堂中僅存的五代壁畫！

戴忠仁表示，現存在台灣私人博物館和民間的五代佛像收藏，大都為木質佛像，幾乎不見銅佛，因此，他所見這尊品相精美的五代銅質持卷文殊菩薩更見可貴。這件文殊菩薩估價是新台幣150萬，僅人民幣30多萬，戴忠仁認為在景氣不佳的時候，是挑選精品的好時機。這歷年品相最好的五代銅佛將在本月14、15日於華山文創園區西一館公開預展，12月16日拍賣。

(中時電子報)