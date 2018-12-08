松菸開展秀「溫度」！白T閃耀秀繽紛、記憶拼圖念兒時

2018年12月08日 05:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

原本是一件件純白無暇的白色T恤，在溫度照耀下，閃爍繽紛！剎那間，成串的白衣彷彿有了「生命」，也有了「溫度」！這是藝術家方序中邀請3位攝影師紀錄各自不同對家的記憶，並透過曬衣的動作，一片一片拼湊起來的〈記憶拼圖2.0〉裡兒時的溫暖回憶。

你對溫度的感覺是什麼？冷與熱，或只是氣象報告那一個個數字！面對壓力重重的社會，不知曾幾何時，我們以「習慣」處於「同溫層」中！害怕挑戰、不敢面對。然真實生活中，一分一秒都在改變！在即將告別2018歲末年終時，來松菸文創園區看展趣，從土地、手釀、信仰中尋找台灣島嶼中最深層的感動。

《寂靜之外》將日常生活中的人群匯聚場所中的對話、吵雜、細語以多層次混音方式編輯，交疊出城市的樣貌。（主辦單位提供）

2018原創基地節深入發掘這座島嶼的故事，邀請不同藝術家以「溫度」為題，藉由溫度的起伏變化，看見日常的細微剖面——回看記憶中故鄉的樣貌、感受平凡樸實的日常物件背後的風土滋養、聆聽常民生活的生機蓬勃和對天默禱的寧靜片刻、敬佩釀造職人為追求入口剎那的甘醇與餘韻的傾心專注。台北市文化局局長鍾永豐表示，「原創基地節是匯聚台北創意能量的美好平台，希望一年比一年更精彩。」

文化部「重要傳統藝術保存者」尤瑪‧達陸藉由傳統服飾精品及當代編織創作的相互輝映，呈現原住民族織品技藝典範與創新的生命力。

本次原創基地節主展區於4號倉庫與14組當代藝術家及設計師、7組表演團隊共同詮釋，加乘5號倉庫「松菸好家在台灣」嚴選44個品牌職人跨界合作，重新看見生活上同與不同的溫度風景，邀您在溫度傳遞中細細品味動人片刻。」「我們試著從自然出發，述說這片土地上的人事物。最終會發現，文化層疊累積的厚度，以及人心情感交融的溫潤，那就是溫度。」原創基地節策展人周琍敏。

土生土長的顧瑋，帶領溫度物所的Isaac和Wayne，創作《構成這樣》。

經地殼變動而生成的這片島嶼，透過溫度刻畫出種種山川地貌，是我們的家鄉，我們每日住居之所，包裹著人們對過去的記憶與對未來的期待。尤瑪．達陸學習編織的過程是一場漫長艱辛卻驚喜不斷的尋根之旅，作品《秋山》不僅展現出部落初秋山林的紛麗，其所採用泰雅族不同支系的傳統披肩圖紋、織線經緯交錯，宛如訴說尤瑪一路歷經復育、種植、採收、製線、染色、織布，重建織布文化的足跡。

《秋山》採用泰雅族不同支系的傳統披肩圖紋，織線經緯交錯，宛如訴說尤瑪歷經復育、種植、採收、製線、染色、織布，重建織布文化的足跡。（主辦單位提供）

除主題展區外，原創基地節邀請民眾一同透過集章與互動小遊戲，在園區走一段溫度小旅行，紀錄屬於自己的松菸時光。此外，同步舉辦「idea TAIPEI」創意工作營成果展、東西好文創市集等精彩周邊活動，搭配松菸小賣所、松菸風格店家與松菸創作者工廠推出系列主題活動，攜手帶來歲末年終最溫暖人心的原創饗宴。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

「松菸好家在台灣」為每年的文創盛事，今年呈現出品牌精神實踐家、堅持做出滿意安心料理、不想妥協的理想生活。（主辦單位提供）

【2018原創基地節】

時間：12/7～12/16，週日至週四10:00～18:00，週五至週六10:00～20:00

地點：松山文創園區

(中時電子報)