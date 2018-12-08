為水泥叢林抹色彩！雕形塑意風華展訴力與美

2018年12月08日 06:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

大紅火鶴，真實有形，用力與美訴說藝術家的「鄉愁」！「雕塑」-三度空間立體造形藝術，佇立於各空間場域，為點綴生活環境中「美」的元素之一，更替猶如水泥叢林般的城市注入一抹絢麗的色彩。

張貴菜-昂首。（主辦單位提供）

在中、西方古文明歷史中的雕塑象徵權貴、政治與宗教，如今的雕塑已逐漸脫離傳統擬真的形態並嘗試結合多媒材的運用。就字義上解釋，雕塑是透過「雕」與「塑」-以雕刻的方式減少材料及塑造的方式增加材料等反覆的工序，呈現藝術品的「形」與「意」-外在輪廓及創作意象。

「台中市雕塑學會」1986年於台中市文英館組織成立，自創始會長王水河創會迄今已邁入第33年，為國內最早登記立案且致力推動台灣雕塑藝術發展之地方性藝文團體。在歷任理事長及現任理事長柯錦中的領導經營與來自各界近百位的雕塑會員共同努力下，學會的名氣與規模更趨完善。透過國內外展覽的辦理，提供耕耘於雕塑藝術領域的創作者一個展現自我、彼此交流、觀摩分享的舞台。

本次展覽為國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館自開館以來首度與台中市雕塑學會攜手合作，展出自創會迄今33屆43位會員共計81件作品，運用木、鐵、銅、陶、F.R.P、複合媒材等當今市面所見雕塑材料，透過「雕」、「形」、「塑」、「意」等方式傳達「雕形塑意風華展」之展覽概念與別於傳統的當代雕塑創作風格。

雕形塑意風華展-台中市雕塑學會33屆會員聯展。（主辦單位提供）

雕形塑意風華展-台中市雕塑學會33屆會員聯展

展期：2018年12月07日至2019年01月20日

時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館；國定例假日除外)

地點：台北當代工藝設計分館3樓

(中時電子報)