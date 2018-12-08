12月08日三大報頭版要聞

2018年12月08日 07:03 中時電子報 綜合報導

@中國時報

九合一選舉民進黨遭空前挫敗，已口頭請辭的行政院長賴清德昨再度表示，時間一到就會堅定離開，負起政治責任，不讓檢討流於空言，也只有他離開，蔡總統才可能「大破大立」，新的局面才可能產生；賴揆並說，組閣及離開都是為了成全大局，為了台灣，「丹心可照汗青」。

遭控性侵的導演鈕承澤（豆導），昨現身大安分局做筆錄，經2個多小時訊問，鈕向大眾鞠躬致歉並表示：「司法外的公審，鈕承澤已經死了。」檢方原傳喚他下午到案說明，鈕以「被攝影機打到頭」且情緒不穩告假，檢方考量傳喚無急迫性，改要求下周一上午9點半到庭，如無故不到將拘提。

行政院長賴清德7日在選後檢討記者會強調，內閣確定將總辭，時間一到會堅定離開；民進黨新任黨主席明年1月6日也將投票。面對黨政大地震，尋任連任失利的台中市長林佳龍、角逐高雄市長落敗的前立委陳其邁，都被視為可能接下黨政要職的人選。

農委會代理主委陳吉仲7日前往西螺農會與大宗蔬菜產銷鄉鎮農會總幹事及合作社場主座談，他表示來雲林一定有一堆民怨，但他更要來，大家拿到麥克風就會開始幹譙，要罵也沒關係，一定要把問題說出來，若無法解決問題，「下次我來轟我出去也可以」。但座談會採閉門會議，未開放媒體採訪。

@旺報

在大陸5G領導廠商華為財務長孟晚舟遭美國調查之際，大陸6日宣布了5G頻率分配方案，顯示大陸仍持續發展5G產業，走自己的道路。《人民日報》報導，大陸工信部確認，當地三大電信營運商已經獲得5G試驗頻率使用許可批覆，意味著全國範圍的大規模5G試驗將展開。按照計畫，中國將在2019年進行5G試商用，2020年正式商用。

華為副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大被捕事件，中共黨媒《人民日報》7日低調報導此事，僅在海外版上轉發大陸外交部聲明，未多作評論。環球網7日凌晨社評〈落實兩國元首共識，中美需共同行動〉，也未在文中說出惡言，僅說美方很善於利用談判之外的輔助手段向對手施壓，引發各種猜測，不過，相信美國政府願像陸方一樣結束貿易戰。

小米發表Mix3、華為推出Mate20，而iPhone XS不完美的瀏海螢幕，給OPPO、vivo透過解決全螢幕瀏海問題的機會來刺激銷量，這些大陸國產手機商今年在旗艦機上均拿出各自的差異化來提高手機溢價，轉向利潤更高的高端市場，但殘酷的是，人口紅利消失，只剩消費者越來越高的要求，讓這片紅海的品牌廝殺更劇烈。

大陸中央中央全面深化改革委員會日前通過了《國家組織藥品集中採購試點方案》，（下稱《方案》）未來試點城市的醫藥採購將採取「團購」概念的「帶量採購」（或稱集中採購）制度，由於這一重大變革將大幅壓縮醫藥上下游業者利潤，7日滬深兩市醫藥股因而出現大跌，表現飽受衝擊，估計包括A股和港股的醫藥板塊市值縮水超過3000億元（人民幣，下同）。

@工商時報

國際消息丕變，台股本周多空「雙巴」，操作難度大增，價值型選股躍為市場顯學，包括群創、友達、寶成等15檔「2低1高」股獲法人青睞，是盤勢震盪之際進可攻退可守的標的。

全球金融市場恐慌情緒狂飆，逼得美國聯準會（Fed）的貨幣政策策略不得不做出調整。《華爾街日報》報導，鑒於最新的情勢變化，Fed內部已出現調整貨幣政策策略的聲音，不排除本月宣布升息1碼的同時，對外釋出明年將放緩升息步伐的鴿派訊息。

出口力道衰退！財政部昨（7）日公布進出口統計，我國今年11月出口值278.1億美元，為近7個月新低、年減3.4％。受高基期、海外機械投資需求轉弱、iPhone新機銷售不如預期加上貿易戰影響，出口連25紅破功，成長率由紅轉黑。

華為創辦人任正非之女、華為財務長孟晚舟在加拿大被捕案，震撼全球市場。外媒昨（7）日曝光更多案件細節，除違反伊朗制裁令，還涉嫌銀行欺詐。消息人士稱，美國自2016年就開始調查華為是否涉及伊朗的非法交易，而孟晚舟涉嫌利用滙豐銀行帳戶逃避美國的制裁。

(中時電子報)