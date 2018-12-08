賴清德背水一戰！港媒：搶救2020第一步是….

2018年12月08日 08:33 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

內閣總辭傳聞不斷，行政院長賴清德昨舉行記者會堅定表示，時間一到他就會堅定的離開，負起政治責任，率領內閣總辭。外界對此解讀賴清德將和總統蔡英文切割，劍指2020總統大選。媒體認為對現年59歲的賴清德而言，2020是他的背水一戰，因為若要挑戰2024，中間變數太多，而辭去閣揆後，賴的第一步很有可能是參選黨主席一軄，為2020開始鋪路。

九合一敗選後，傳出賴清德將在立院審完中央政府總預算後下台，以過去預算過關時間推算，將是明年1月。雖然昨日的記者會上，賴清德並未講明何時請辭，但外界認為賴清德在記者會的宣示，代表他會在總預算通過後就請辭，為2020開始鋪路。

港媒《中評網》報導，民進黨在九合一大選創下空前慘敗，不僅蔡英文遭到重創，連賴清德也無法幸免於難，且賴清德身為行政院長，所承擔的責任比蔡英文更大，如果賴清德還想挑戰大位，勢必要跟蔡英文切割，保留其政治能量。因此，賴清德昨日在記者會上的表態，清楚地向外界宣告他將與蔡英文切割，劍指2020總統大選。

而賴清德辭去閣揆後，《中評網》認為賴清德下一步可能會表態參選民進黨黨主席職務，否則賴辭去院長後，將會失去政治舞台。更何況賴清德現在已59歲，若拖到2024年，那到時他已65歲，年紀偏大，且變數太多。因此外界普遍認為，賴清德在2020一爭大位的機率非常之高。

民進黨即將在下周一（10日）到下周五（14日）辦理黨主席補選登記，究竟賴清德是否會直接投入參選？或是賴隸屬的新潮流會不會全力搶黨主席大位，替賴清德2020入場鋪路，將是外界的注目焦點。

(中時電子報)