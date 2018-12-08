MLB》陳偉殷好搭檔 今成大聯盟第一捕手

馬林魚捕手瑞爾穆托(左)與投手陳偉殷交談。（美聯社資料照）

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中時電子報

馬林魚捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)的才華再也藏不住了，紐約大都會眼下積極爭搶的態度引發外界關注，甚至洋基也動過挖人的念頭。馬林魚今年明明在國聯東區墊底，一個瑞爾穆托就這麼厲害嗎？

大聯盟官網指出，瑞爾穆托不僅是馬林魚最厲害的球星，亦是全聯盟最厲害的捕手。以WAR(勝利貢獻值)下去排行，瑞爾穆托可以多幫球隊贏4.3場球，超過他隊所有捕手，洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)本季WAR只有1.2。

先發左投陳偉殷也離不開瑞爾穆托。陳偉殷本季主投26戰，獲得6勝全都是瑞爾穆托負責蹲捕，瑞爾穆托缺陣5場殷仔全敗，其中3場投不滿5局，包括最慘的一場3局被打9分。瑞爾穆托不能保證殷仔贏球，但他能保護殷仔不至於投得太差。

瑞爾穆托的真正價值在於火力強大，本季21轟、30支二壘打獲頒銀棒獎。陳偉殷6場勝投裡瑞爾穆托有5戰繳出打點，其中兩次殷仔失掉3分，是瑞爾穆托兩度單場4打點保送他過關。2018年是大聯盟史上捕手打擊最爛的球季之一，瑞爾穆托卻逆勢上揚，還擁有捕手裡罕見的快腿。

馬林魚新老闆很摳門，瑞爾穆托今年僅有290萬美元年薪，大都會還正猶豫要不要用新星外野手去交換瑞爾穆托。大聯盟官網記者說沒什麼好考慮的，優秀的外野手每年都有，但捕手卻很稀缺，相比其他位置的野手，瑞爾穆托絕對會是球隊很有感的「升級」。

(中時電子報)

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