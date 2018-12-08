挺父14歲少女未鎖門 遭狠母「夢中刺10刀」亡

2018年12月08日 09:09 中時電子報 張國欽

彰化埔心鄉驚傳人倫悲劇！40歲印尼籍王姓婦人與41歲吳姓前夫感情不睦，趁對方就寢持水果刀殺害，事後想起14歲女兒常偏袒前夫，又擔心殺害前夫後無人照顧，「順便」對愛女下毒手，父女倆分別至少被刺14刀與10刀，最終不幸共赴黃泉。

殺害前夫與就讀國三女兒的王姓婦人（左2），訊後移送彰化地檢署。(謝瓊雲攝)

警方調查，王女與吳姓前夫結婚3次、離婚3次，兩人育有1名就讀國3的女兒，最後一次離婚是2年前，曾短暫在外居住，但之後仍與公婆一家5口同住，王女則在吳家投資的汽車旅館擔任房務清潔，但不時會因生活瑣事與前夫爭吵。

王女自首後向警方供稱，她每個月薪水只有2萬多元，除了自己花用還要寄回老家，但前夫不僅不給生活費，每次吵架還會威脅「把妳趕回印尼」，長期下來讓她忍無可忍，才會趁前夫熟睡時拿刀猛刺，再進女兒房間行兇，直到確定女兒死了才走下樓。

王女犯案後說「不後悔」，並表示，她殺害前夫後，想起每次吵架女兒都會偏袒前夫，讓她很不滿，又想到如果前夫死了、自己入獄，女兒會無人照顧，所以才順便殺害女兒。

鄰居透露，父女倆感情一直很好，後來王女這1年搬回家住，女兒起初睡覺還會鎖房門，但隨母女倆感情增溫，睡覺漸漸沒有鎖門的習慣，不料卻因此遇害。

(中時電子報)