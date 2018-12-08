MLB》10年長約哈波不領情 國民老闆：不期待他會留下

外野手哈波正尋求突破紀錄的大肥約。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

國民隊指標球星哈波(Bryce Harper)目前雖尚未確定未來動向，但球隊老闆勒納(Mark Lerner)在受訪時表示，球團已提供能力範圍內的最好合約，但並不預期哈波會留下來。

國民隊在今年例行賽尾聲時，就已提出所能提供的最大合約，但哈波對於這份10年3億美元（約93億台幣）的合約，卻遲遲沒有明確的回應。

勒納說：「我不預期他會在現在這個時間點回到國民，我想他們應該已經決定繼續往前走了。」他透露，之前碰面時，球團即迅速切入重點、提出合約，「我們告訴他們，這是我們所能給出的最好數字，若有興趣，請回來找我們，我們一起討論該如何完成合約，球團已無法再負擔更多了。」

哈波16歲時就加盟國民，7年球季出賽927場比賽，3306打數擊出922支安打包括184支全壘打、打出521分打點，生涯打擊率2成79、上壘率3成88、長打率5成12。不但拿過國聯最佳新人獎，還6度入選明星賽，2015年更成為國聯最有價值球員。

面對可能到來的別離，勒納說：「這是別具意義的6年，哈波仍會是這個城市的代表人物，當他代表其他球隊回到這裡比賽時，我們會為他舉辦真正的儀式。即使未來我們可能分道揚鑣，我相信我們可以好聚好散。」

(中時電子報)

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