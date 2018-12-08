NBA》科爾：考辛斯復出未定 不打算另找大個子

2018年12月08日 09:43 中時電子報 黃及人

面對外界謠傳考辛斯有望在耶誕節後宣告傷癒復出，勇士總教練科爾8日出面澄清，強調考辛斯到現在仍無復出時間表，有可能幾周後加入聖塔克魯斯隊訓練，順便參加一些發展聯盟比賽，但科爾強調勇士目前沒有另找大個球員計畫。

考辛斯在今年1月26日鵜鶘與火箭比賽時，遭遇左腳阿基里斯腱撕裂的嚴重傷勢，當時他馬上動刀，且積極進行復健，在鵜鶘不肯跟他續約的窘境下，考辛斯意外選擇以1年534萬美元合約加盟勇士，更被外界批評只想「抱團」。

由於勇士先發中鋒達米安瓊斯左胸肌撕裂，可能本季提前報銷，也讓勇士陣中缺少真正傳統型中鋒，只好改派傑瑞柯、盧尼、喬丹貝爾等人應急，造成考辛斯何時復出備受關切，就以科爾的說法來看，考辛斯恐怕今年復出希望不大。

不過科爾堅稱勇士沒有增添另一個大個子球員的計畫，「我們不會這樣做的，我們目前不會增加任何球員，在我們能夠真正評估一切之前，我們需要完全恢復健康。」這跟勇士總管邁爾斯先前放話考慮另找大個說法完全相反。

「如果沒有考辛斯，我會感覺不舒服，因為我們身材矮小，這是肯定的，」科爾說，「不過隨著卓雷蒙格林很快復出，我們又有1名可以擔任中鋒的球員，在中鋒位置可以擁有格林、考辛斯、魯尼與貝爾，屆時才能評估中鋒狀況。」

(中時電子報)