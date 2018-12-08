為何逛寶雅就想拉屎？台日網友揭背後神奇原因

2018年12月08日 10:26 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

都市傳說千百種，你聽過逛大賣場會產生便意的奇怪說法嗎？有便秘隱疾的人，或許可以試試這種不花錢的方式，解決惱人的困擾。有網友曾在《爆廢公社》PO文，說自己「只要一去逛寶雅便秘都好了！」引發網友熱議，不少人也親身體驗這種神秘都市傳說！這究竟是怎麼回事？台日網友對此大解析，稀奇古怪的說法紛紛出爐。

《網路溫度計》報導，只要一去逛寶雅便秘都好了！網友在《爆廢公社》的PO文，竟然意外引起其他網友的認同。這聽起來似乎很神奇，其實細究原因，也並非只是個人感受，其中還包括心理層面、生理現象或個人習慣的因素，才會有逛賣場「屎意濃」的現象。以下來看看台灣版和日本版的分析。

●台灣版

針對寶雅讓人「屎意濃」的現象，網友推測原因，可能跟賣場冷氣及商品陳列方式有關。

1.商品陳列-「曾看過醫學報導，那是種精神壓力，面對大型整齊排列（圖書館，大賣場…），生理就會產生想便便反應」、「之前有看過類似文章，說是一種陳列壓迫病」。

2.賣場冷氣-「因為有冷氣，一進去溫差太大，腸胃或膀胱熱漲冷縮，所以想尿尿或大便」

●日本版

日本論壇也曾有此討論，將背後原因稱為「青木真理子現象」（青木まりこ現象）。

1.氣味刺激-書本、紙張氣味和廁所衛生紙相近，容易刺激人類嗅覺，進而出現排便反應。

2.條件反射-大便有看書習慣的人，容易將書本和便便做連結，所以一到書店或圖書館，身體就下意識認為來到廁所。

3.緊張情緒-頭腦接收廣泛資訊時容易緊張，間接促進消化。

4.身體姿勢-商品架高度不一，顧客常常需要踮腳或彎腰，變相幫助腸胃蠕動。

5.其他因素-平時常在外排便的人，或喜歡用餐完去逛逛的人，都可能因腸胃刺激產生便意。

綜合台日網友意見，這解便秘良方不只寶雅能提供，其他大賣場統統適用。「只要是大賣場都可以治便秘！」、「圖書館、書局、便利商店、五金行、DVD出租店都會」、「寶雅、屈臣氏、康是美等大賣場都是便秘最佳良藥」、「超市的冷凍庫及冷藏區前超有感，尤其是家樂福」、「只要是有很多東西可逛的地方我都想拉屎！！！」

(中時電子報)