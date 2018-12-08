全台高麗菜價格崩盤 公館1顆10元含淚拋售

2018年12月08日 10:39 中時 陳慶居

民眾紛紛使用自己最熟悉的工具和大容器，希望都帶些高麗菜回家。（陳慶居攝）

結帳的民眾大排長龍。（陳慶居攝）

民眾滿載而歸，與菜農心情大異其趣。（陳慶居攝）

全台高麗菜價格崩盤，雲林已百餘公頃申請耕鋤，苗栗縣公館鄉同樣菜賤傷農，推出1顆10元含淚拋售，8日一早湧入數百民眾搶收約8000顆高麗菜，不少全家總動員滿載4、50顆回家，15分鐘被搶收一空，民眾開心說「自己食用或贈送親友兩相宜！」與菜農沉重的心情天壤之別。

林姓菜農在苗栗縣公館鄉栽種面積2分多地的高麗菜，由於近來全台產量過剩價格崩盤，但高麗菜已進入採收期，若像雲林耕鋤則血本無歸，不得已開放民眾自由採收，1顆10元。

5、600名公館及鄰近鄉鎮市的民眾，一早湧入菜園，鐮刀、菜刀、水果刀紛紛出籠，準備各顯神通。但距8點半才開放採收，民眾則圍滿菜園周邊，菜農還不斷宣導請民眾不要提前進入菜園，採收時務必注意安全。

林姓菜農8點半準時開放採收，民眾紛紛搶收放進形形色色的容器，合力抬出菜園再結算費用，連結帳都大排長龍，把農路也擠得水洩不通，不到15分鐘就被搶收一空。

「差多了！」被問到這樣是否夠成本時，菜農感嘆「怎麼可能，還差一大截。」

(中時 )