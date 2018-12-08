王世堅稱賴清德檢討報告有如《出師表》 網友驚：阿斗是誰

台北市議員王世堅在7日在中天《新聞深喉嚨》時表示，行政院長賴清德昨天的檢討報告像《出師表》，很沉痛、很悲壯，讓他「臨表涕泣」。網友看到大吃一驚問「阿斗是誰?」(Youtube截圖)

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中時電子報
台北市議員王世堅在7日在中天《新聞深喉嚨》時表示，行政院長賴清德昨天的檢討報告像《出師表》，很沉痛、很悲壯。大家若看得深入一點，就會有跟他一樣的感受「臨表涕泣」。(Youtube截圖)
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被網友戲稱有「扶龍命格」的台北市議員王世堅在7日在中天《新聞深喉嚨》時表示，行政院長賴清德昨天的檢討報告像《出師表》，很沉痛、很悲壯，讓他「臨表涕泣」。網友看到大吃一驚問「阿斗是誰?」

行政院長賴清德昨發表題為「聽見人民的聲音」報告，提出3大問題、5項檢討，檢討中並提及假訊息及「東廠事件」等。台北市議員王世堅在7日在中天《新聞深喉嚨》時表示，行政院長賴清德昨天的檢討報告像《出師表》，很沉痛、很悲壯。大家若看得深入一點，就會有跟他一樣的感受「臨表涕泣」。

由於《出師表》是三國時代諸葛亮向劉禪表明心跡，準備北伐。裡面有許多耳熟能詳的名句例如「親賢臣、遠小人」、「危急存亡之秋」、「臨表涕泣，不知所云」等。而劉禪是劉備之子，蜀漢最後一位皇帝，外界對他的印象多半是「扶不起的阿斗」。

因此當王世堅形容賴清德昨天的檢討報告是《出師表》後，有好幾位網友在影片底下留言大驚「誰是阿斗」，討論議員是不是想影射誰?留言區氣氛十分歡樂，世界各地網友都十分喜歡王世堅議員，覺得看到他上節目就很歡樂，許多人還暱稱他為「世堅寶寶」。

(中時電子報)

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