日職》火腿推特「歡迎柏融加入！」 破萬球迷暴風點讚

2018年12月08日 10:27 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

Lamigo桃猿外野手王柏融確定加入日職北海道日本火腿鬥士，昨天（7日）傳出合約明確內容後，火腿也在官方推特貼文：「歡迎柏融加入！」不但有近4萬球迷轉推，點讚數更破萬，日本球迷對於王柏融加盟的期待之情可見一斑。

Lamigo宣布王柏融的入札時程後，火腿取得優先交涉權，昨天雙方簽下3年約，不含轉隊費，總額約400萬美元（約1.2億台幣），且王柏融第一年的年薪是9000萬日圓（約2千400萬台幣）。據了解，火腿可能還得付給Lamigo約2億日幣（約5千500萬台幣）的轉隊費。

雙方達成合約共識後，火腿官方網站不但貼文介紹王柏融的基本資料，更逐年寫出王柏融的國手資歷與加入中職後的成績。

火腿推特也貼文：「歡迎柏融加入！」不到24小時，貼文點讚數已來到1萬，更有將近4萬球迷轉推。不僅如此，火腿將於19日為王柏融在台灣舉辦加盟記者會，21日則會在北海道札幌舉辦入團儀式。

(中時電子報)