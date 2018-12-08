民進黨上演「換柱2.0」？黃暐瀚：這群人態度是關鍵！

民進黨是否會重演當初國民黨的換柱爭議？（張鎧乙攝）

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中時電子報
/整理報導

九合一大選，民進黨創下空前的大慘敗，總統蔡英文更是確定提前跛腳，黨內逼宮傳言不斷，危及2020爭取連任的總統之路。資深媒體人黃暐瀚認為現在的民進黨就如同國民黨「換柱」的情形一樣，當時國民黨立委為保席位，逼宮新北市長朱立倫換掉洪秀柱，以保立委席次最大化；民進黨也是一樣，為免立委席次大幅潰敗，綠營立委一定會在蔡英文和行政院長賴清德中作出選擇。

黃暐瀚於政論節目《新聞面對面》上表示，民進黨在九合一選戰大敗後，接下來的2020總統和立委選舉，民進黨面臨和2016年國民黨一樣的慘況。當時國民黨提名洪秀柱參選總統，最後卻換成朱立倫！朱立倫真的認為他能贏嗎？沒有，最後大選結果朱立倫只得381萬票，那是一個羞辱的印記。

但朱立倫為何還是扛下來？黃暐瀚表示，因為那時很多國民黨立委跟他說，如果朱立倫不出來選總統，他們也不選或者不掛國民黨黨籍參選，朱立倫在無可奈何之下，扛了這一局，不論總統大選最後如何慘敗，但一定要竭盡所能保住國民黨立委的席次。

黃暐瀚認為現在的民進黨就如同當時的國民黨，面臨2020總統人選到底是誰的問題。蔡英文絕對不會甘心成為虛位總統，甚至連2020總統提名人的資格都沒有，她一定會奮戰到底。但是，立委們卻面臨他們還要選上的問題，在小英是票房毒藥情形下，一定會拜託賴清德出來參選總統，讓民進黨在立委的席次上能最大化。

(中時電子報)

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