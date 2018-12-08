教育部攜手13所科大 舉辦技職夢工廠博覽會秀創意

2018年12月08日 12:00 旺報 李侑珊

為提升大眾對技職教育精神與特色的認識，教育部攜手全台13所技職學校，於8日至9日舉辦「技職夢工廠 FUN眼大未來」博覽會，現場除了展示機器人、機械手臂、農漁業養殖等創新科技，也規畫機器手臂夾扭蛋、足球機器人PK、CNC雕刻、面膜DIY等趣味體驗活動，讓現場民眾一同體驗技職動手做的樂趣，也讓學生了解各領域未來的職涯發展可能。

本次博覽會由教育部主辦，台科大、北科大、雲科大、屏科大、明新科大、正修科大、嘉南藥理、遠東科大、朝陽科大、澎科大、高雄科大、台北海洋科大、基隆海事專校共同參與。展場內容包羅萬象，共分為新科技、新農業、新海洋三大主題館，透過VR實境體驗、DIY活動、競賽遊戲，讓民眾輕鬆體驗多元的創新科技應用。

機器人協助搜救！「新科技館」展示的搜救機器人，由台灣科技大學自動化及控制研究所教授李敏凡打造，為了解決天災發生時，很難第一時間派遣人員到現場搜救的問題，台科大設計陸海空災害應變機器人，可於災害現場協同採集環境大數據，經過雲端人工智慧分析，做出最佳應變決策，還能執行搜索、救援等任務。

知道小丑魚是母系社會嗎？如何讓小丑魚平安長大呢？在「新海洋館」透過澎湖科技大學的研究，讓民眾認識養殖小丑魚的技術。因電影帶動的風潮，造成小丑魚被大量捕撈，人工養殖成為重要的解決辦法。在人工養殖小丑魚的過程中，會給每對種魚一間小套房，讓雌魚安心產卵、雄魚照顧魚卵，隨後再移至孵化桶使其孵化，並利用雲端系統持續監測水質及投餌，讓魚隻舒適成長。

「新農業館」應用智慧無人載具發展智慧林業！屏東科技大學利用無人載具感測技術、智能機器裝置、光達系統等智慧輔具，進行林木生長狀態、動植物資源調查等林業管理工作，從傳統人力調查到創新的智慧載具，讓民眾認識智慧林業新科技。

博覽會現場除了有豐富的技術成果展示，也特地安排各領域成功的職人現身說法，分享接受技職教育並且成功拓展職涯發展的歷程，學生與家長可以與職人近距離對話討論。不僅如此，為了讓民眾體驗技職教育的Maker精神，活動現場將舉辦多場體驗活動，民眾可以參與無人機試飛、機器人PK、生態瓶DIY等活動。

「技職夢工廠 FUN眼大未來」博覽會於12月8至9日10:00-17:00，在台北車站一樓大廳舉行，開放民眾免費入場參觀。現場除了有多項創新科技的實體展示，也規劃許多趣味遊戲與體驗活動、職人成功經驗分享，歡迎闔家結伴同行。活動網：https://cec.ntust.edu.tw/techfun/?

(旺報 )