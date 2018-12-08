長腿女醫師被酸「找人睡」提告　美照曝光網茫了

2018年12月08日 11:01 中時電子報 張國欽

衛福部台中醫院洪姓醫師為搶開刀房，與吳姓女醫師發生口角，當眾酸：「我們又不是女人，有男人靠，有黑道可以靠」，又在臉書發文「她是長腿妹妹」、「我們就算脫光衣服也沒人理」，遭女醫師怒告誹謗。如今這位長腿醫師的照片曝光，發現真的是一位美女醫師。

洪姓骨科醫師2017年3月2日與吳姓心臟外科女醫師，當著10多人面前大聲說「我們又不是女人有男人靠、或有黑道可以靠」、「我們就是自己開刀就好啦，否則我們脫光衣服找人睡，人家也不見得給我們睡。」等語。後來又在臉書寫道：「她是長腿妹妹、像我們這種就算脫光衣服也沒人理。」，氣得吳姓女醫師怒告毀謗。

法官審理後認為，洪姓醫師以影射方式，指吳姓女醫師是靠關係或藉由與他人發生性行為而獲取優於他人的待遇，因而依誹謗、散布文字誹謗罪，各判處拘役35日與55日，應執行80日，得易科罰金8萬元，全案可上訴。

此官司發生後，有網友從該醫院的臉書粉絲專頁找出這位長腿女醫師照片，她在照片中穿白袍，搭配緊身OL套裝。網友看到照片也忍不住說「招牌...模特兒」、「好美的醫師啊！」。還有網友說她根本就是知名日劇《Doctor X》中，女星米倉涼子所飾演的女主角大門未知子的真實版。

(中時電子報)