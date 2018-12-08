長腿女醫師被酸「找人睡」提告　美照曝光網茫了

長腿女醫師照片曝光。（圖／翻攝自Facebook）

友善列印
中時電子報

衛福部台中醫院洪姓醫師為搶開刀房，與吳姓女醫師發生口角，當眾酸：「我們又不是女人，有男人靠，有黑道可以靠」，又在臉書發文「她是長腿妹妹」、「我們就算脫光衣服也沒人理」，遭女醫師怒告誹謗。如今這位長腿醫師的照片曝光，發現真的是一位美女醫師。

洪姓骨科醫師2017年3月2日與吳姓心臟外科女醫師，當著10多人面前大聲說「我們又不是女人有男人靠、或有黑道可以靠」、「我們就是自己開刀就好啦，否則我們脫光衣服找人睡，人家也不見得給我們睡。」等語。後來又在臉書寫道：「她是長腿妹妹、像我們這種就算脫光衣服也沒人理。」，氣得吳姓女醫師怒告毀謗。

法官審理後認為，洪姓醫師以影射方式，指吳姓女醫師是靠關係或藉由與他人發生性行為而獲取優於他人的待遇，因而依誹謗、散布文字誹謗罪，各判處拘役35日與55日，應執行80日，得易科罰金8萬元，全案可上訴。

此官司發生後，有網友從該醫院的臉書粉絲專頁找出這位長腿女醫師照片，她在照片中穿白袍，搭配緊身OL套裝。網友看到照片也忍不住說「招牌...模特兒」、「好美的醫師啊！」。還有網友說她根本就是知名日劇《Doctor X》中，女星米倉涼子所飾演的女主角大門未知子的真實版。

(中時電子報)

男腋下藏毒露餡　遭警識破法辦 少女天資聰穎人緣好 遭母刺殺身…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。