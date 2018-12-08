奇蹟！心臟病發腦死拔管 她竟復活

2018年12月08日 11:01 中時電子報 陳舒秦

美國一名婦女，心臟病發，搶救後無起色，經家屬同意拔管之後，卻還能靠自己的意志力存活，奇蹟復活。目前已完全康復，活動自如，這次經驗也讓大家稱她做「奇蹟女士」。

今年8月，57歲婦人蜜雪兒‧狄黎伍(Michele De Leeuw)，在家裡突然心臟病暴發，被救護車緊急送醫，連續搶救六天仍無起色。醫師告知家屬，由於蜜雪兒缺氧時間長達15分鐘，她的腦部只剩5%還能正常運作，心臟僅剩25%正常運作。最後蜜雪兒的家人只好忍痛同意讓她拔管離世。

不過當醫護人員取下蜜雪兒維生系統時，家屬難過要失去她之際，奇蹟發生她竟然開始靠著自己的力量，慢慢恢復呼吸。不過當下醫師研判，蜜雪兒可能是迴光返照，不可能有機會恢復清楚意識，便把蜜雪兒送往安寧病房，讓她的丈夫卡爾‧狄黎伍(Karl De Leeuw)陪他走最後一程。

她的丈夫伍接受國家廣播公司(NBC)專訪時，不料兩天後接到醫師打來的電話說：「我們遇到意料之外的狀況。」

蜜雪兒在恢復自行呼吸的兩天後，眼睛睜開了。過了兩天，則開始開口說話。再隔兩天之後，她不但已經可以坐起來，還能自己進食。接下來的四個月裡，蜜雪兒接受心臟手術，加上語言復健、肢體復健等療程，如今可以說已經完全康復。

她的先生也表示，若不是親眼所見，他也不會相信這世界會發生這種事。

(中時電子報)