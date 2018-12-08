屏科大成立植物醫院 培養植物界華佗

2018年12月08日 12:04 中時 潘建志

台灣將是全世界第一個推動「植物醫師」制度立法國家，在過度時期先由植物實習醫師，到各鄉鎮農會駐點服務農民。（潘建志攝）

屏科大植醫系學生，學習以生物防治除掉害蟲。（潘建志攝）

屏東科技大學「植物醫學教學醫院」揭牌，將配合國家推展「植物醫師」制度政策，培育「植物界華佗」，待《植物醫師法》通過後，植物醫師可為農作物看病開藥方，農民再依處方噴農藥或實施生物防治，對於減少農藥及食安問題更有幫助。

屏科大植物醫學系副教授陳文華表示，台灣「植物醫師」制度將是全世界第一個立法推動的國家，協助農民及農企業主診斷農產及植物醫療、預防。目前《植物醫師法》仍在修訂中，在過度時期先推動植物實習醫師，到各鄉鎮農會駐點服務農民。

全台也規畫在台灣大學、中興大學、嘉義大學、屏科大4所大學成立「植物醫學教學醫院」，屏科大7日揭牌，醫院裡設有掛號台、病歷資料室、診斷室、檢驗室、植物醫學諮詢室及植物醫學教育室，由農委會支援2名實習植物醫師，負責門診、醫療諮詢、田野診療等服務。

屏科大實習植物醫師陳約文，目前在屏東萬丹鄉農會駐點，提供紅豆農進行紅豆健康管理、疫病蟲害監測、精準用藥等服務，希望能降低化學農藥使用，鼓勵友善耕作，協助推動生產履歷制度，讓環境及食安都更健康。

陳文華說，植物醫師制度上路後，初期全台預估需要200人，未來也將擴展到森林、老樹保護、家庭植物等不同面向；學校也將依學術、臨床2面向培育相關人才。

(中時 )