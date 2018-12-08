小內閣名單 侯友宜撇清：沒有所謂的朱、侯團隊

2018年12月08日 11:36 中時 葉書宏

準新北市長侯友宜今（8日）上午前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜，向媽祖及觀世音菩薩還願。（葉書宏攝）

準新北市長侯友宜今（8日）上午前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜，向媽祖及觀世音菩薩還願。（葉書宏攝）

準新北市長侯友宜今（8日）上午前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜，向媽祖及觀世音菩薩還願。（葉書宏攝）

準新北市長侯友宜今（8日）上午前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜，向媽祖及觀世音菩薩還願。（葉書宏攝）

準新北市長侯友宜今（8日）上午前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜，向媽祖及觀世音菩薩還願。（葉書宏攝）

準新北市長侯友宜今（8日）上午前往板橋區慈惠宮、接雲寺參拜，向媽祖及觀世音菩薩還願。媒體持續關注小內閣名單，對此，侯友宜強調，時間到了就會公布，要尋找實事求是、穩健務實的團隊，沒有朱立倫、侯友宜團隊，只有市民團隊。

侯友宜表示，人事案會讓市民有感，人事布局依據以往第一線的工作經驗，力求穩健務實、實事求是，認真打拚、講求團隊，這陣子都在思考，那些人最適合放在那些位置，實事求是為市民做事

針對人選，侯友宜強調，團隊是為市民做事就是亮眼，不是個人的亮眼，只要團隊認真做事、實事求是就是亮眼的，努力把一件事情做好；已經有一定想法，時間到了會公布，人事問題由他擔心就好。

侯友宜提到，自己做事情非常清楚，沒有所謂的朱立倫團隊、侯友宜團隊，只有一個「市民團隊」，一切以市民所要的全力以赴，市民不要的，該除弊就除弊、毫不手軟，這就是市民團隊。

侯友宜說，12月25日才接任，這段時間把人事思考更加周全，尋找實事求是、穩健務實的團隊、積極肯負責人，一個幸福的市民團隊。至於何時領取當選證書，侯說，完全依據新北市選委會的安排，接到通知後就會前往領取。

(中時 )