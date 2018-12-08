鹽水番茄暨農特產展售會 水果、意麵免費試吃

台南市鹽水區農會「107年度鹽水番茄暨農特產品拓展客源加值計畫」，8、9日早上9點至下午4點在新營新民國小前藝術文化園區舉辦，活動提供新鮮番茄、番茄菓、洋香瓜及鹽水意麵試吃。（劉秀芬攝）

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台南市鹽水區農會「107年度鹽水番茄暨農特產品拓展客源加值計畫」，8、9日早上9點至下午4點在新營新民國小前藝術文化園區舉辦，現場還有高麗菜促銷活動。（劉秀芬攝）

由台南市鹽水區農會主辦的「107年度鹽水番茄暨農特產品拓展客源加值計畫」，於12月8、9日早上9點至下午4點在新營新民國小前藝術文化園區舉辦，現場提供新鮮番茄、番茄果乾等番茄創意產品及其它在地農產品展示、高麗菜促銷及試吃活動。

近年來，政府為維護國人飲食健康，極力推動農產品溯源機制 (吉園圃、產銷履歷、QRCODE認證等)，建立以生產者為主的自主管理系統，政府及農民團體(農會等)以輔導為主，溯源機制對於農民與消費者有很大的保障，活動邀農會擁有農產品溯源驗證標章之農民前來展售，並加強認證制度的宣導，增加溯源認證農產品在市場之曝光度，以提高農民申辦農產品認證的意願。

此外，活動還邀「台南青農聯誼會」鹽水分會、下營分會等在地青農及將軍區農會、學甲區農會等單位參加農特產品展售，提供民眾購買優質農產品及農業資訊的平台。活動兩天都有新鮮番茄、番茄菓、洋香瓜及鹽水意麵試吃，時段為上午10點半至下午1點半，數量有限，請民眾把握機會。

(中時 )

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