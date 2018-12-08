南投高商校友築夢踏實 成跨領域菁英

國立南投高商傑出校友陳佳琦（右一）、張哲嘉（右二）及陳燕惠（左一），各自跨界開出一片天！（廖志晃攝）

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國立南投高商64周年校慶，同時表揚傑出校友，今年最特殊的是3位商科出身的學生，充實本職學能跨領域發展，都成為業界菁英；其中，在全球擁有800家連鎖美容店的佐登妮絲公司執行長陳佳琦，更鼓勵學弟妹們多與人群互動，學習如何與他人溝通及表達自己的想法。

南投高商走過一甲子，校長景標策畫以歡樂為主題的校慶，學生不必練習進場、大會體操或其他制式活動；開場就是熱門音樂，師生隨著節奏隨意開心進場，讓人一新耳目！

表揚3位從商科畢業、跨領域發展，而且都非常有成就的校友，也是前所未見！其中，陳佳琦1996年畢業後就進入佐登妮絲，經過22年，從美容師到執行長，目前掌管全球800家連鎖美容美體門市，還在嘉義縣投資13億元開發美容產業觀光工廠，未來將提供學弟妹實習機會與企業參訪等模式，以薪火相傳的理念回饋母校。

張哲嘉由商業領域跨足攝影與建築，留學法國10年，取得巴黎國立瓦爾德塞納建築學院建築碩士；他期待以自己的經歷，能給予學弟妹不同的啟發，激發熱情，實現夢想。

從商科轉戰教育界的新竹縣華興國小附設幼兒園主任陳燕惠，曾獲新竹縣教學卓越幼兒園組第1名；她說在投商學到的思維、技能，讓她在跨領域尋求突破時，依然得心應手。

(中時 )

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