太蠢？ 李敏怒批：以核養綠公投過了 藍營卻自逼死角

2018年12月08日 11:25 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

核四電廠空照圖。(中時資料照)

退潮時才知道誰沒有穿褲子！「以核養綠」公投過了，綠營對該不該調整政策仍意見紛歧，倒是藍營態度讓推公投的人很悶。清大教授李敏指出，如果核能廠不能更新執照，核四廠無法啟動，就算國民黨2020年拿回政權，也要面對錯誤能源政策的爛攤子。他批藍營，民進黨成功達到非核家園目標，國民黨卻要承擔所有後果，有這麼蠢的事嗎？

新北市長朱立倫曾在臉書發文表示，核一乾貯是法律與專業的議題，不論核一是要除役或延役，核廢料要「暫時存放」，都應該先把最終處置場所的方向規畫出來，這才是對新北市民負責任的態度。

「以核養綠」公投發起人李敏在文章中指出，民進黨的中心思想是非核，總統選舉前誇口沒有核電也不缺電，草率地喊出20%再生能源，30%燃煤，50%燃氣的發電配比。等真正執政後，才知道事情可能跟理想有些差距. 但又不知道如何自圓其說！

李敏提到，「當初發起公投時，就有人說，我被蔡某摸頭了，所以推出公投，為民進黨解套。 我沒有被摸頭，但真的是在搬個台階給民進黨下. 廢掉電業法第95條第一項，不管誰執政，都能務實的規劃國家能源政策。公投通過，民進黨內部應該是分歧的，有人買帳，有人不買帳。」

李敏指出，沒想到國民黨會(蠢) 到不僅不會順水推舟，還把自己逼到死角！如果核能廠不能更新執照，核四廠無法啟動，就算你能在2020年拿回政權，面對的是民進黨錯誤能源政策的爛攤子。再生能源沒有到位，天然氣設施不足，全島有可能缺電；北部電力一定不足，但中電與南電都無法北送；三不五時的煙霧瀰漫；還得祈禱天然氣的價格不會暴漲！到時候，已經沒有呆子會搬台階讓你下。

李敏說，從明年開始，所有缺電問題都是國民黨的錯，是因為新北市的阻撓，核一與核二才無法繼續運轉的，缺電找國民黨！新北、台中、高雄都是國民黨的，電力無法相互支援，國民黨內部去協調，協調不出來，是你無能，能夠執政嗎?

民進黨成功地達到非核家園的目標，但國民黨卻來承擔所有的後果。有這麼蠢的事嗎！李敏感嘆一群人花這麼多的心力，廢寢忘食的推動公投，還被人嫌東嫌西的，xxx有夠呆。

李敏這篇言簡意賅的憤怒文引起許多人共鳴，台大醫院前副院長王明鉅說，「想笑但也很悲哀，退潮時才知道誰沒有穿褲子。」也有網友留言，「真的是豬隊友，公投都已經告訴你人民要的東西，繼續卡著核四看看」、「一個爛，另一個笨，難怪台灣會走到這個地步」。

(中時電子報)