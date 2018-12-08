陸公安部阻網路水軍 關1100多個大V自媒體帳號

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旺報

大陸官方今年啟動「清網行動」，嚴禁擾亂網路秩序的「水軍」。公安部今天（8日）公布的資料顯示，今年針對自媒體「網路水軍」敲詐勒索等違法犯罪活動，依法深入開展偵查調查，成功偵破自媒體「網路水軍」集團犯罪案件28起，逮捕嫌犯67名，關閉涉案網站31家，關閉各類網路大V（VIP）帳號1100餘個，涉及被敲詐勒索的企事業單位80餘家。

公安部表示，部分以自媒體用戶為主的「網路水軍」違法犯罪活動日趨活躍，往往打著「輿論監督」、「法制監督」、「社會監督」等旗號，與不法網站和少數媒體內部人員相互勾結，利用微博、微信公眾號、大魚號、百家號等網路帳號，以及境內外互聯網上的自建網站和通訊群組，頻繁組織實施大規模有償發帖、有償刪帖、有償公關、有償操控輿論等網路行為。

這些犯罪集團涉嫌從事敲詐勒索、強迫交易、詐騙、非法經營、尋釁滋事、侮辱誹謗、侵犯公民個人資訊等違法犯罪活動，嚴重破壞互聯網秩序，危害傳統文化、社會道德和公序良俗。

在公安部的指揮布署下，江蘇、廣西、河北、北京、安徽、陝西、福建、江西、山東、雲南等地公安機關先後逮捕一批自媒體「網路水軍」涉案人員，破獲數十個犯罪據點，部分嫌犯已經被法院判處有期徒刑，並有多起案件正在法院審理、偵辦中。

(旺報 )

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