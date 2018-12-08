暨大附中歡慶60周年校慶 金龍扶輪社立牌揭牌令人感動

2018年12月08日 12:08 中時 楊樹煌

暨大創校60周年校慶系列活動的祥獅獻瑞。（楊樹煌攝）

暨大附中創校60年，34個班級以1班級1紀錄方式，扮演宮廷劇演出的精彩進場秀。（楊樹煌攝）

暨大附中歡慶60周年校慶，原青社表演精彩的原住民歌舞。（楊樹煌攝）

暨大附中感念金龍扶輪社連續20年，捐助逾千萬元助學金，鼓勵該校優秀向上學子，特別舉辦「金龍扶輪社愛在附中紀念牌」揭牌式。（楊樹煌攝）

暨大附中舉辦為期兩天的創校60周年校慶系列活動，讓全校師生High翻天，其中尤以今8日特別為連續20年，捐助逾千萬元助學金，鼓勵優秀向上學子的台北金龍扶輪社，舉辦的「金龍扶輪社愛在附中紀念牌」揭牌儀式，更是令人感動。

暨大附中60周年校慶，規畫的系列活動有校慶運動會、慶祝大會、園遊會及台北金龍扶輪社「愛在附中」紀念牌揭牌，會中並表揚歷屆畢業的傑出校友。校長張正彥表示，附中60年來培養出許多閃耀新星，在各領域上都有傑出表現，表揚的目的旨在讓在學的學弟學妹見賢思齊，踏出校門後能在社會各領域作出貢獻。

受表揚傑出校友有亞洲壘球總會主席也是南投縣議會副議長潘一全、亞壘總會秘書長張家興、台灣小姐第1名高曼容、18度C茆董事長、新科埔里鎮長廖志城、台華窯董事長呂兆炘、金曲歌王荒山亮、實力派演員許鈞鈞、博焱、縣議員王彩雲、前議員黃志學及前魚池鄉長黃宋華等60位校友。

校慶運動會特別安排34個班級同學，從創校60年來，國家社會發生的重大事件，以1班級1紀錄方式，精彩演出，讓學生從中學習到事件發生始末，活潑詮釋10大建設、群星會時代、風靡的星際大戰、帽子歌后鳳飛飛、性感歌姬崔苔菁、1979年與美國斷交事件，還有最近宮廷劇熱潮，並還珠格格、後宮甄嬛傳，劇中並有導師扮演主角，讓全場轟動。

校長張正彥並指出，60周年校慶，學校特別透過多項最新型數位科技，紀錄連續兩天的精彩活動與畫面，將在活動結束後，編輯成3分鐘的line影片，分享到群組，讓所有畢業校友一同感受到校慶的歡樂與熱烈的氣氛。

(中時 )