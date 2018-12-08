龍崎文衡殿建醮文化祭 今晚盛大登場

2018年12月08日 12:09 中時 曹婷婷

Q版關公非常吸睛。（曹婷婷攝）

龍崎文衡殿建醮文化祭系列活動今日盛大展開！萬眾矚目的「過關斬將」國際3D地景藝術展，在3D立體繪畫宗師Kurt Wenner繪製下，已大功告成，傳統宗教文化元素結合現代藝術，引起矚目，今晚開幕晚會將號召千人一起放天燈。

Kurt Wenner完美詮釋關公英姿神態，背後是他費時6個月構思、看了125集《三國演義》揣摩戰神形象及古代戰事場景，在Kurt的筆觸下，關公、赤兔馬、青龍偃月刀及士兵跳脫傳統刻板印象，開啟台灣宗教文化藝術的新眼界！

除了國際三D藝術作品精彩可期，戊戌年建醮文化祭的活動主軸為「藝起同享龍崎喜」8日開幕晚會將號召千人一起放天燈，為晚會揭開序幕，象徵幸福起飛的祈願天燈冉冉上升，畫面十分壯麗。國際第一沙畫高手莊明達藝術大師，也將以龍崎文衡殿的神蹟故事為主題，藉由神乎其技的沙畫藝術傳達文衡神話。

此外，ACC關懷協會安排遠道而來的非洲小朋友帶來精彩中華武術表演，這群喜愛武術、會說中文、唸經又吃素的外國小朋友，這次將展現它們苦練的拳腳功夫，傳遞愛與和平；火舞冠軍蔡宏毅也將帶來火舞神人秀，展現火技揉合特技表演，展現令人驚豔的力與美。

晚會中最大亮點就是廣受大小朋友歡迎的鐵獅迺玲瓏節目，由澎恰恰與許效舜擔綱演出，節目中「珠寶」與「貴寶」滑稽的扮相將帶來生動逗趣的表演，所到之處都帶來人潮和笑聲。此外，主辦單位也將免費提供300組天燈，有興趣民眾請於8日下午3點於文衡殿前廣場排隊領取，送完為止。

(中時 )