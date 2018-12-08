龍崎文衡殿建醮文化祭 今晚盛大登場

萬眾矚目的「過關斬將」國際3D地景藝術展。（曹婷婷攝）

友善列印
中時
Q版關公非常吸睛。（曹婷婷攝）

龍崎文衡殿建醮文化祭系列活動今日盛大展開！萬眾矚目的「過關斬將」國際3D地景藝術展，在3D立體繪畫宗師Kurt Wenner繪製下，已大功告成，傳統宗教文化元素結合現代藝術，引起矚目，今晚開幕晚會將號召千人一起放天燈。

Kurt Wenner完美詮釋關公英姿神態，背後是他費時6個月構思、看了125集《三國演義》揣摩戰神形象及古代戰事場景，在Kurt的筆觸下，關公、赤兔馬、青龍偃月刀及士兵跳脫傳統刻板印象，開啟台灣宗教文化藝術的新眼界！

除了國際三D藝術作品精彩可期，戊戌年建醮文化祭的活動主軸為「藝起同享龍崎喜」8日開幕晚會將號召千人一起放天燈，為晚會揭開序幕，象徵幸福起飛的祈願天燈冉冉上升，畫面十分壯麗。國際第一沙畫高手莊明達藝術大師，也將以龍崎文衡殿的神蹟故事為主題，藉由神乎其技的沙畫藝術傳達文衡神話。

此外，ACC關懷協會安排遠道而來的非洲小朋友帶來精彩中華武術表演，這群喜愛武術、會說中文、唸經又吃素的外國小朋友，這次將展現它們苦練的拳腳功夫，傳遞愛與和平；火舞冠軍蔡宏毅也將帶來火舞神人秀，展現火技揉合特技表演，展現令人驚豔的力與美。

晚會中最大亮點就是廣受大小朋友歡迎的鐵獅迺玲瓏節目，由澎恰恰與許效舜擔綱演出，節目中「珠寶」與「貴寶」滑稽的扮相將帶來生動逗趣的表演，所到之處都帶來人潮和笑聲。此外，主辦單位也將免費提供300組天燈，有興趣民眾請於8日下午3點於文衡殿前廣場排隊領取，送完為止。

(中時 )

暨大附中歡慶60周年校慶 金龍扶… 《翻爆旺寵物》療癒萌寵駕到 奴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。