《翻爆旺寵物》療癒萌寵駕到 奴才們還不快來跪拜

2018年12月08日 11:48 中時電子報 綜合報導

◎求愛被拒 雄鳳蝶露毛也沒路用

基隆市中正公園擁有豐富的生態，是許多民眾喜愛遊憩的地點，而公園中有一處菊花木叢，出現一群「鳳蝶」的美麗倩影。長期熱愛大自然的基隆市野鳥學會理事長沈錦豐，正好將一隻雄蝶向一隻雌蝶的求偶畫面拍下，不過就在雄蝶想要「露毛」交配時，慘遭雌蝶狠狠拒絕，也讓這「丟臉」的一刻被永遠記錄下來，成為趣聞。

◎學習照護 殘障毛寶貝也有春天

瓔珞是隻米克斯黑毛貓，因車禍意外造成脊椎損傷無法行走，多年前好心的動保員將瓔珞救起，為保護他避免在外流浪再次受傷，將牠送往動物之家的貓舍安養，照料牠的動保員本已打算照顧一輩子，沒想到認養人杜吉娜小姐出現帶來了一道曙光，她因看見瓔珞優雅眨眼神韻被深深吸引，雖知道無法正常行走，還是決定認養牠。

◎享受時光 毛小孩溫馨齊聚一堂

桃園市桃園區三元街上的DeMo House是當地著名的寵物友善餐廳，由於鄰近三民公園，不少毛爸毛媽遛完自家寶貝後都會到店內喝杯咖啡，與毛小孩們享受休閒時光，店內毛小孩齊聚一堂的感覺也十分溫馨。

◎貓奴注意 這樣抓喵星人好享受

許多養貓的「貓奴」都會有同樣的經驗，當替「主子」抓癢的時候，愛貓起初也許很順從，有時候會突襲抓咬主人的手掌或手指，寵物知識達人分析，貓咪會用咬表達情緒，飼主必須摸對部位或力道，否則貓咪會抓咬表達不滿。

◎寵物天堂 藍晒圖變毛孩新樂園

開園邁入3周年的藍晒圖文創園區，集結許多有特色的文創品牌店家，特別的是，多個品牌都與寵物有關，有為寵物量身設計的服裝、飾品也有以貓狗為主題開發周邊商品的店家等，整座園區更訴求寵物友善環境，不時可見主人帶著貓狗來此走逛，儼然是毛小孩的樂園。

◎網友點讚 澎湖暖國軍救狗送醫

愛心無遠弗屆推及萬物，軍愛民、更愛小動物；澎湖防衛指揮部5名士官兵意外發現流浪狗遍體麟傷，於心不忍緊急送醫挽回性命，善行義舉網路瘋傳，暖國軍救傷狗贏美名。

(中時電子報)